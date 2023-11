König Charles und Spitzenpolitiker erinnern an Kriegstote

Der "Tag des Waffenstillstands" zu Erinnerung an das Ende der Kampfhandlungen im Ersten Weltkrieg 1918 ist einer der wichtigsten Gedenktage in Großbritannien - auch für die königliche Familie.

London.

Die Royal Family und britische Spitzenpolitiker haben am Sonntag in London an die Kriegstoten erinnert. Nach zwei Schweigeminuten legte König Charles III. (74) als erster einen Kranz am Mahnmal Cenotaph im Regierungsviertel nieder, gefolgt von seinem Sohn und Thronfolger Prinz William (41), seinem Bruder Prinz Edward (59) und seiner Schwester Prinzessin Anne (73).