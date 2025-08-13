Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Weißes Pulver auf der Plastikkarte hat einem Autofahrer viel Ärger eingebrockt. (Symbolfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
Weißes Pulver auf der Plastikkarte hat einem Autofahrer viel Ärger eingebrockt. (Symbolfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Kokain auf Personalausweis: Autofahrer in Erklärungsnöten
Alkohol am Steuer, kein Führerschein, keine Autoversicherung. Das würde schon allein für einen Stapel Anzeigen sorgen. Doch damit war für einen Autofahrer in Nordrhein-Westfalen noch nicht Schluss.

Hagen.

Ein Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Hagen den Polizisten einen Personalausweis in die Hand gedrückt, an dem offensichtlich Kokain-Pulver klebte. Als der 29-Jährige nachts in der Innenstadt heraus gewinkt wurde, hatte er eine starke Alkoholfahne, wie die Polizei mitteilte. Er war mit einem Kleinwagen ohne Führerschein unterwegs. 

Als er seinen Ausweis zeigte, fiel der Polizei ein weißes Pulver auf, das an der Karte klebte. Einen freiwilligen Drogentest lehnte der junge Mann zwar ab, mit einem Atemalkoholtest war er jedoch einverstanden. Das Gerät zeigte 1,5 Promille an. Das im Familienkreis geliehene Auto war außerdem nicht versichert, wie die Beamten feststellten. Die Polizisten nahmen den Mann zur Blutprobe mit auf die Wache. (dpa)

