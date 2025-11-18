Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gaude knackte seinen eigenen Rekord von 83 Kokosnüssen.
Insgesamt schaffte es Joe Alexander, elf Eier mit den Stäbchen zu fangen.
Joe Alexander hat nun 60 Weltrekorde aufgestellt.
Palina Glebova stellte gleich drei Rekorde auf.
Gaude knackte seinen eigenen Rekord von 83 Kokosnüssen.
Insgesamt schaffte es Joe Alexander, elf Eier mit den Stäbchen zu fangen.
Joe Alexander hat nun 60 Weltrekorde aufgestellt.
Palina Glebova stellte gleich drei Rekorde auf.
Panorama
Kokosnüsse zerschlagen und Eier mit Essstäbchen fangen
Um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, braucht man schon verrückte Ideen. Ein paar Weltrekordjäger aus Hamburg versuchen es wieder mit spektakulären Aktionen.

Hamburg.

Kokosnüsse mit dem Ellbogen zerschlagen oder Eier mit Essstäbchen fangen: Zwei Tage vor dem offiziellen Guinness World Records Day haben Weltrekordjäger in Hamburg wieder spektakuläre Versuche unternommen. 

Der Taekwondo-Sportlerin Palina Glebova gelangen gleich drei Rekorde: Die 29-Jährige schaffte es, zwölf Plastikflaschen, die sie mit dem Fuß hochgeworfen hat, anschließend mit einem Seitwärtstritt mindestens drei Meter weit wegzutreten. Außerdem stellte sie zusammen mit Kampfsportler Joe Alexander einen neuen Teamrekord auf: 13 Dartpfeile, die sie mit dem Fuß geworfen hat, fing ihr Partner in der Luft mit der Hand auf. Zum Schluss zerschlug sie 16 Bretter im Sprungkick mit dem Fuß. "Das ist der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe", sagte sie danach erleichtert.

Insgesamt waren die Athleten in diesem Jahr sehr erfolgreich. Von acht Rekordversuchen wurden alle gewonnen. Weltrekordhalter Jens Gaude aus Quickborn übertraf seinen eigenen Weltrekord: Er schaffte es, 84 Kokosnüsse in einer Minute mit dem Ellbogen zu zerschlagen. Kampfsportler Joe Alexander schaffte seinen 60. Weltrekord: Er fing elf rohe Eier mit Essstäbchen, die aus einer Entfernung von zwei Metern von seiner Kollegin geworfen wurden. (dpa)

