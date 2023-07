Komischer Vogel: Warum Neuseeland seine Kiwis so liebt

Kiwis seien "unglaublich einzigartige Lebewesen" mit Eigenschaften, die eher Säugetieren ähnelten, sagt die Geschäftsführerin der Organisation, Michelle Impey. "Der Kiwi ist der einzige Vogel mit äußeren Nasenlöchern am Ende seines langen Schnabels." Das habe aber auch Nachteile: "Kiwis hört man oft laut schniefen und schnauben, um Schmutz aus ihren Nasenöffnungen zu entfernen."

Bei der Nahrungssuche stoße der Vogel mit dem Schnabel immer wieder auf den Boden, um Vibrationen von Beute unter der Erde aufzunehmen, "fast wie mit einem Spazierstock", erzählt die Expertin. Zwar könne er nicht besonders gut sehen, dafür seien aber die Teile seines Gehirns, die für das Riechen und Tasten verantwortlich sind, geradezu riesig.

Die Besonderheiten gehen noch weiter: Die muskulösen Beine der Kiwis sind sehr schwer und - wie bei Säugetieren - mit Knochenmark gefüllt. Die meisten anderen Vögel haben leichte Skelette, die das Fliegen begünstigen. "Die Federn sind zottelig und haarartig, und der Kiwi hat katzenartige Schnurrhaare im Gesicht - alles ganz anders als bei normalen Vögeln", sagt Impey.

Wenn er ruft, dann klingt es, als würde ein Schwein grunzen. Seine Eier sind riesig, und wenn ein Küken schlüpft, entpuppt es sich als voll gefiederter Vogel, der in der Lage ist, sich selbst zu ernähren. Das alles macht den Kiwi zu einem Außenseiter - ganz so, wie sich viele Neuseeländer auf ihrer Insel am Ende der Welt selbst sehen.

Viel Schutzbedarf

Die Illustratorin Kat Quin hat die kuriosen Tiere zu den Helden einer ganzen Kinderbuchreihe gemacht: Kuwi the kiwi. Die Protagonistin ist ein Muttertier, das sich allein um den Nachwuchs kümmern muss. Einen Teil des Verkaufserlöses spendet Quin an Save the Kiwi. 60.000 Neuseeländische Dollar (34.000 Euro) sind schon zusammengekommen.

Bei ihren Recherchen ist die Autorin den Tieren sehr nahe gekommen, was nur wenigen gelingt. "Ich war überrascht, wie sehr sie stinken", sagt Quin. "Sie riechen wirklich muffig. Das macht sie zu einem Ziel für Raubtiere, die sie leicht aufspüren können."

Und es gibt noch eine Gefahr: Kiwis verfügen nicht wie flugfähige Vögel über stabile Knochen am Brustkorb. Selbst der sanfte Schubs eines neugierigen Hundes kann zu inneren Verletzungen oder gar zum Tod führen.

Deshalb gab es in Neuseeland auch empörte Reaktionen, als bekannt wurde, dass der Zoo von Miami hautnahe Begegnungen mit einem Kiwi namens Paora anbot. Besucher durften das Tier gegen Bezahlung bei hellem Licht streicheln und Selfies mit ihm machen - sehr unangenehm für einen nachtaktiven Vogel.

Wütende Neuseeländer starteten eine Online-Petition unter dem Titel "Rettet diesen misshandelten Kiwi". Darin hieß es: "Er wurde gezähmt und ist vier Tage die Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, er wird von Dutzenden Fremden angefasst, an seinen empfindlichen Schnurrhaaren gestreichelt, ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt." Kiwis seien "kostbare Schätze, nicht Amerikas Spielzeug". Der Zoo entschuldigte sich und nahm die Kiwi-Begegnungen aus dem Programm. (dpa)