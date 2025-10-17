Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild) Bild: Daniel Karmann/dpa
Panorama
Kontra K entthront Taylor Swift
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.

Baden-Baden.

In den deutschen Album-Charts übertrumpft diese Woche ein deutscher Rapper einen amerikanischen Superstar: Kontra K (38) entthront mit seinem "Augen träumen Herzen sehen" die 35 Jahre alte Taylor Swift, die mit "The Life Of A Showgirl" von der Eins auf die Zwei fällt. Platz drei geht an das posthum veröffentlichte Album "Mut zur Liebe" von der im März gestorbenen Rosenstolz-Sängerin Anna R. 

"Auf Taylor Swifts Rekordstart vor einer Woche folgt nun der zweitstärkste Start beziehungsweise beste Start eines nationalen Acts des Jahres", erläutert GfK Entertainment in Baden-Baden als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts die Ereignisse an der Chartspitze. 

In den Single-Charts ist nach wie vor Taylor Swift mit "The Fate Of Ophelia" auf der Nummer eins. Das Musikvideo zu dem Song beschert derzeit dem Museum Wiesbaden einen Besucheransturm, weil ein dortiges Gemälde dem Bild ähnelt, aus dem Swift im Clip am Anfang lebendig wird.

Nachdem Swift vergangene Woche acht Songs in den Top Ten hatte, sind es diesmal immerhin noch vier: neben dem Nummer-eins-Hit sind es "Opalite" (drei), "Elizabeth Taylor" (fünf) und "Father Figure" (neun). 

Auf Platz zwei steht - ebenfalls wie letzte Woche - der Sommerhit "Golden" aus dem Netflix-Animationsfilm "KPop Demon Hunters". Alex Warren ("Ordinary") steigt von der Sechs auf die Vier. Höchster Neueinsteiger in den Single-Charts sind Kontra K & Santos ("Bring mich nach Haus") auf der Sieben. (dpa)

