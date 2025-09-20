Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Showgirl ist zurück: Taylor Swifts zwölftes Studioalbum erscheint am 3. Oktober. (Archivbild)
Das Showgirl ist zurück: Taylor Swifts zwölftes Studioalbum erscheint am 3. Oktober. (Archivbild) Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa
Das Showgirl ist zurück: Taylor Swifts zwölftes Studioalbum erscheint am 3. Oktober. (Archivbild)
Das Showgirl ist zurück: Taylor Swifts zwölftes Studioalbum erscheint am 3. Oktober. (Archivbild) Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa
Panorama
Konzertfilm oder Doku? – Taylor Swift kommt erneut ins Kino
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie hat den Konzertfilm in den Kinos groß gemacht und will es wieder tun: Taylor Swift zeigt ihren Fans zum Album-Release Anfang Oktober exklusive Videos. Aber scheinbar nicht in allen Ländern.

Berlin.

Superstar Taylor Swift bringt eine Release-Party für ihr neues Album in die Kinos. Wie die Sängerin bei Instagram mitteilte, werde es nur dort und nur vom 3. bis 5. Oktober unter anderem die "exklusive Weltpremiere des Musikvideos" zur neuen Single "The Fate of Ophelia" zu sehen geben. Außerdem werde bisher unveröffentlichtes Backstage-Videomaterial, Erklärungen zur Inspiration für das Album und Lyric-Videos zu den weiteren Songs auf "The Life of a Showgirl" gezeigt.

"Sieht so aus, als wäre es Zeit, das Eras-Tour-Outfit oder den orangefarbenen Cardigan abzustauben", schreibt Taylor weiter auf Instagram. "Tanzen ist optional, aber ausdrücklich erwünscht." Orange ist die Themenfarbe des Albums.

Allerdings scheint es schlechte Nachrichten für deutsche Fans zu geben: Die Seite, über die Tickets verfügbar sein sollen, listet aktuell nur Spielstätten in den USA.

Das ist über das Album bekannt

Das zwölfte Studioalbum Swifts mit dem Titel "The Life of a Showgirl" soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie in Europa mit ihrer "Eras Tour" unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, teilte Swift Mitte August zur Ankündigung mit.

Das sei körperlich sehr anstrengend gewesen, aber sie sei "geistig angeregt" und voll mit kreativer Energie gewesen. Sie habe "buchstäblich das Leben eines Showgirls gelebt", führte der Megastar aus.

Bekannt ist außerdem, dass das Album zwölf Songs umfasst – darunter Titel wie "Elizabeth Taylor", "Eldest Daughter" und "Honey". Bei dem Song "The Life of a Showgirl" wirkt zudem Sabrina Carpenter mit. Für die Aufnahmen tat sich Swift mit den schwedischen Produzenten-Legenden Max Martin und Shellback zusammen, mit denen sie zuvor schon an Erfolgsalben wie "Red" oder "Reputation" arbeitete. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
2 min.
Hochzeit auf Schalke? Es gibt ein Angebot für Taylor Swift
Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce wollen heiraten. Die Veltins-Arena auf Schalke bietet ihnen dafür die hauseigene Kapelle an. (Archivbild)
US-Superstar Taylor Swift und ihr Verlobter Travis Kelce dürften zurzeit auf der Suche nach einer geeigneten Hochzeits-Location ein. Jetzt kommt ein Vorschlag aus dem Herzen des Ruhrgebiets.
27.08.2025
4 min.
Diese Fragen stellen sich Fans zur Hochzeit von Taylor Swift
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt. (Archivbild)
Rund um Taylor Swifts Verlobung mit Travis Kelce häufen sich die Spekulationen um den großen Tag. Wie könnte eine Hochzeit den Fans zufolge wohl aussehen?
Shireen Broszies und Christian Fahrenbach, dpa
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
Mehr Artikel