Kraftfutter

Warum es Batterien gibt, die man essen kann

Batterien sind nicht zum Essen da. Denn sie sind giftig. Sind voller Lithium und weiterer toxischer Materialien. Deshalb gehören sie nicht in den normalen Müll. Batterien sind Sonderabfall. Werden gesammelt von Supermärkten, Drogerien und Elektronikgeschäften in besonderen Boxen, um entsorgt zu werden.

Umweltfreundliche Lösungen für dieses Müllproblem werden dringend gesucht. Erste Ansätze gibt es bereits: eine biologisch abbaubare Papierbatterie, ein kompostierbarer Superkondensator oder eine Smartwatch, die sich selbst auflöst, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommt.

Herausragend ist allerdings eine wiederaufladbare Batterie, die italienische Forscher neulich in Mailand vorgestellt haben: Der Akku lässt sich nach Gebrauch einfach verspeisen und löst sich bei der Verdauung einfach auf. Denn der Energiespender setzt sich zusammen aus Nori-Algen, Bienenwachs und essbarem Blattgold zum Beispiel, aus dem die Kontakte bestehen. Klingt nach einem Gruß aus der Küche eines noblen Mailänder Restaurants.

Die Entwicklung von lebensmittelähnlichen elektronischen Materialien soll vor allem bei medizinischen Anwendungen zum Einsatz kommen. So zum Beispiel für die Untersuchung des Magens und des Darms. Und gesund sind diese Biobatterien darüber hinaus. In ihnen stecken Vitamin B2 aus Mandeln und Quercetin, wie es in Kapern vorkommt. Letzteres gibt Elektronen ab, das Vitamin nimmt diese auf. Das nennen Wissenschaftler eine Redoxreaktion. Das heißt: Es fließt Strom. Ein schwacher allerdings nur. Ähnlich wie in einer Batterie, die man aus einer Kartoffel basteln kann. Nur funktioniert diese mit Elektroden aus Zink und Kupfer - und diese sind schwer verdaulich.

Der essbare Akku hat eine Spannung von 0,65 Volt. Das reicht, um ein LED-Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Eine übliche Batterie vom Typ AA, wie man sie zum Beispiel aus Uhren kennt, liefert zwischen 1,2 und 1,5 Volt. Auch die Lebensdauer der von Bienenwachs ummantelten Batterie müsste besser werden: Zwölf Minuten hält sie durch. Der Genuss sei ohne Nebenwirkungen, heißt es. Nicht zu erfahren war, wie der Akku nun wirklich schmeckt.