Kranke Königin Camilla bleibt royaler Trauerfeier fern

Kurz vor dem Staatsbesuch des US-Präsidenten muss die Königin wegen einer Krankheit ihre Teilnahme an einer Trauerfeier absagen. Gerät die sorgfältig vorbereitete Choreographie nun ins Wanken?

London. Königin Camilla (78) kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Trauerfeier für die verstorbene Herzogin von Kent teilnehmen. Die Königin erhole sich von einer akuten Entzündung der Nasennebenhöhlen und habe ihre Teilnahme an der Totenmesse "mit großem Bedauern" absagen müssen, teilte ein Sprecher des Buckingham-Palastes mit. "Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der ganzen Familie."

Nach dpa-Informationen hofft die Königin, an den Veranstaltungen im Zuge des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump vollständig teilnehmen zu können. Demnach war sie am Dienstagmorgen auf dem Weg von Schottland nach Windsor, um sich zu erholen. Das Königspaar verbringt traditionell mehrere Wochen im Sommer in Schottland. (dpa)