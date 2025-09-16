Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die britische Königin erholt sich von einer Krankheit. (Archivbild)
Die britische Königin erholt sich von einer Krankheit. (Archivbild) Bild: Richard Sellers/PA Wire/dpa
Die britische Königin erholt sich von einer Krankheit. (Archivbild)
Die britische Königin erholt sich von einer Krankheit. (Archivbild) Bild: Richard Sellers/PA Wire/dpa
Panorama
Kranke Königin Camilla bleibt royaler Trauerfeier fern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor dem Staatsbesuch des US-Präsidenten muss die Königin wegen einer Krankheit ihre Teilnahme an einer Trauerfeier absagen. Gerät die sorgfältig vorbereitete Choreographie nun ins Wanken?

London.

Königin Camilla (78) kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Trauerfeier für die verstorbene Herzogin von Kent teilnehmen. Die Königin erhole sich von einer akuten Entzündung der Nasennebenhöhlen und habe ihre Teilnahme an der Totenmesse "mit großem Bedauern" absagen müssen, teilte ein Sprecher des Buckingham-Palastes mit. "Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der ganzen Familie."

Nach dpa-Informationen hofft die Königin, an den Veranstaltungen im Zuge des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump vollständig teilnehmen zu können. Demnach war sie am Dienstagmorgen auf dem Weg von Schottland nach Windsor, um sich zu erholen. Das Königspaar verbringt traditionell mehrere Wochen im Sommer in Schottland. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
16.09.2025
6 min.
Trump beim König: Fünf unbequeme Themen reisen mit
Schon beim ersten Staatsbesuch Trumps gab es Proteste. (Archivbild)
Der Staatsbesuch von Donald Trump im Vereinigten Königreich wirft seinen Schatten voraus. In London und Windsor formiert sich bereits eine Protestbewegung. Doch es lauert noch mehr Unliebsames.
Anna Ringle, Patricia Bartos, Jan Mies und Christoph Meyer, dpa
10.09.2025
2 min.
Trump meidet Öffentlichkeit bei Besuch in Großbritannien
Der britische Premier Starmer überreichte US-Präsident Trump die Einladung zum Staatsbesuch bei einem Besuch im Weißen Haus. (Archivfoto)
Premierminister Keir Starmer schmeichelte dem US-Präsidenten mit einer Einladung von König Charles zum Staatsbesuch. Doch die Visite gilt als heikel.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel