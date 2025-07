Krebsvorstufe: Vanessa Mai geht mit Diagnose an die Öffentlichkeit und appelliert an ihre Fans

Sie ist eine der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands: Vanessa Mai. Nun hat sie sich mit einem ernsten Thema an ihre Follower gewandt.

Chemnitz. Tausende Frauen und Männer erkranken in Deutschland jedes Jahr an Krebsarten, als deren Ursache eine Infektion mit Humanen Papillomaviren (HPV) angenommen wird. Beinahe wäre es auch Sängerin Vanessa Mai („Beste Version“, Happy End“) so ergangen.

Das machte sie nun in einem Videostatement auf Instagram öffentlich und sprach über den dramatischen Moment, als sie ihre Ärztin anrief. Doch der Reihe nach.

„Ich hätte nie gedacht, dass es mich betrifft, bis bei mir eine Krebsvorstufe festgestellt wurde“: Mit diesen Worten beginnt der Clip, in dem sich Mai an ihre 1,2 Millionen Follower wendet. „Gerade weil HPV uns alle betrifft und die Impfquote in Deutschland besser sein könnte, ist es mir sehr, sehr wichtig, offen über meine Geschichte zu sprechen.“

Demnach wurde bei ihr vor rund 2 Jahren bei einer Vorsorgeuntersuchung eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Damals klingelte das Telefon der 33-Jährigen: „Meine Frauenärztin begann das Gespräch mit den Worten: ,Fahren Sie gerade Auto? Wenn ja, dann halten Sie bitte kurz an.‘“, berichtet sie gegenüber der Bild. „Da wusste ich, dass jetzt etwas Ernstes kommt.“

Die Sängerin war nach dem Anruf auf gewisse Weise erleichtert: „Es war kein Krebs. ,Nur‘ eine Vorstufe. Wir konnten handeln. Ich habe nie gehadert.“ Und sie war sich sicher: „Wir bekommen das in den Griff.“

Rasch wurde operiert, das betroffene Gewebe ambulant entfernt: „Ich hatte wirklich großes Glück im Unglück.“

Jetzt appelliert sie an ihre Fans, zur Vorsorge zu gehen. Denn: „Eine von 20 Krebserkrankungen weltweit ist auf HPV zurückzuführen. Wäre ich nicht zur Vorsorge gegangen, dann wäre meine Geschichte vielleicht anders gelaufen.“ Eindringliche Worte.

Virus kann Krebserkrankungen auslösen

„Mehr als 200 verschiedene HPV-Typen sind inzwischen bekannt“, heißt es auf der Website des Deutschen Krebsinformationszentrums. „Je nach Virustyp kann eine Infektion ganz folgenlos sein. Sie kann von alleine ausheilen, bei manchen Menschen aber auch dauerhaft nachweisbar bleiben.“

Während manche Virustypen zu harmlosen Warzen führen, können andere mehr oder weniger bösartige Gewebeveränderungen an Gebärmutterhals, Schamlippen und Scheidenvorhof, Scheide, Penis, After oder im Mund-Rachen-Bereich zur Folge haben. „Die am häufigsten von HPV hervorgerufene Krebserkrankung ist Gebärmutterhalskrebs. Andere Tumorerkrankungen sind seltener.“

Fast jeder Mensch infiziere sich laut der Experten im Laufe seines Lebens mit HPV: „Viele HPV-Typen werden bei ganz normalem Hautkontakt übertragen, etwa die weit verbreiteten Erreger von harmlosen Hautwarzen. Mit den genitalen HPV-Typen, die mit Krebs in Verbindung gebracht werden, steckt man sich meist über Geschlechtsverkehr an. Auch bei Oralsex kann man die Viren übertragen.“

Impfschutz nimmt mit dem Alter ab

Vor den wichtigsten Virustypen kann eine Impfung schützen. Für diese wirbt auch Mai in ihrem Video: „Die Stiko (Ständige Impfkommission, Anm. d. Red.) empfiehlt sie für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren.“ Und was ist mit Erwachsenen?

Das Robert-Koch-Institut schreibt dazu auf seiner Website: „Die HPV-Impfung schützt am wirksamsten, wenn noch kein Kontakt mit HPV stattgefunden hat.“ Dies habe sich auch in Studien gezeigt, in denen die Wirksamkeit der Impfung in verschiedenen Altersgruppen untersucht wurde. Fazit: „Je älter die Altersgruppen bei Erstimpfung waren, umso geringer war der Schutz vor Krebsvorstufen oder Krebs.“

Jedoch: Im Einzelfall könnten „auch Personen ab 18 Jahren je nach individueller Lebensführung von einer HPV-Impfung profitieren. Diese individuelle Einschätzung der Impfindikation sollte zusammen mit der behandelnden Ärztin/dem behandelnden Arzt abgewogen werden.“

Vanessa Mai geht inzwischen alle sechs Monate zur Kontrolle. „Kurz vor jedem Kontrolltermin sind die Gedanken natürlich wieder da: ‚Was, wenn es zurückkommt?‘“, schildert sie der Bild ihre Gedanken.

Auch sorgt sie sich: „Bei einem zweiten Eingriff könnte es irgendwann problematisch werden, wenn ich doch einmal Kinder bekommen möchte. Auch wenn ich aktuell keinen konkreten Kinderwunsch habe – es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn dir diese Entscheidung vielleicht einmal genommen wird.“ (phy)