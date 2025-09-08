Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Lady Gaga war es ein aufregender Abend: Sie bekam mehrere Preise - und trat danach noch bei einem Konzert auf.
Für Lady Gaga war es ein aufregender Abend: Sie bekam mehrere Preise - und trat danach noch bei einem Konzert auf. Bild: Charles Sykes/Invision/AP/dpa
Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen.
Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Für Lady Gaga war es ein aufregender Abend: Sie bekam mehrere Preise - und trat danach noch bei einem Konzert auf.
Für Lady Gaga war es ein aufregender Abend: Sie bekam mehrere Preise - und trat danach noch bei einem Konzert auf. Bild: Charles Sykes/Invision/AP/dpa
Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen.
Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Panorama
Lady Gaga: Vier MTV Awards und ein Konzert an einem Abend
Christina Horsten, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Superstar-Abend für Lady Gaga: Gleich vier MTV Video Music Awards räumt die Musikerin ab. Bei der Gala schaut sie aber nur kurz vorbei - weil noch wichtigere Verpflichtungen rufen.

New York.

Von der Preisgala direkt weiter auf die Bühne des Madison Square Garden: Lady Gaga hat bei den diesjährigen MTV Video Music Awards (VMAs) einen echten Superstar-Auftritt hingelegt. Die 39-Jährige wurde zu Beginn der Gala am Sonntagabend (Ortszeit) auf Long Island nahe der Millionenmetropole New York als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet - und zog dann direkt weiter in den rund 30 Kilometer entfernten Madison Square Garden in Manhattan, um ein Konzert im Rahmen ihrer "The Mayhem Ball"-Tour zu geben. 

"Ich wünschte, ich könnte bleiben und all diese großartigen Auftritte anschauen, aber ich muss zurück in den Madison Square Garden", sagte die in ein schwarzes Rüschenkleid inklusive passendem Kopfschmuck gekleidete Sängerin. Zuvor hatte sie den Preis bereits ihrem "Partner in allen Dingen", Michael Polansky, mit dem sie seit 2024 verlobt ist, und dem Publikum gewidmet. "Ihr habt eine Bühne verdient, auf der ihr brillieren könnt, und ich gebe euch all meinen Applaus."

Vier VMAs für Gaga, je drei für Grande und Carpenter

Lady Gaga war mit insgesamt zwölf Nominierungen - den meisten im Kandidatenfeld - in die Preisverleihungsgala gegangen. Gewinnen konnte sie schließlich vier - ebenfalls die meisten. Ariana Grande und Sabrina Carpenter gewannen je drei. Zudem wurden unter anderem Busta Rhymes, Ricky Martin und Mariah Carey mit Ehrenpreisen ausgezeichnet. "Ich kann nicht glauben, dass ich heute meinen ersten Video Music Award bekomme", sagte Carey. "Worauf habt ihr gewartet?" Martin widmete den Preis seinen Kindern und gestand, er sei "süchtig nach Applaus". "Deswegen komme ich immer wieder zurück."

Post Malone und Jelly Roll aus Hannover zugeschaltet

Auf der Bühne traten zudem unter anderem Alex Warren und Tate McRae auf. Die Musiker Post Malone und Jelly Roll, die derzeit auf Deutschland-Tour sind, wurden für ihren Auftritt aus Hannover zugeschaltet. Auch der im Juli gestorbenen Metal-Legende Ozzy Osbourne wurde gedacht. Moderiert wurde die Gala von Rapper LL Cool J, der gleich zu Beginn deutlich machte, dass es bei der Veranstaltung ausschließlich um Musik gehen solle. "Musik ist die Kraft, die uns alle zusammenbringt, und wir lassen alles andere draußen. Das ist unsere freie Nacht."

Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Im vorigen Jahr räumte Taylor Swift als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV sieben der begehrten Trophäen ab. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
26.08.2025
5 min.
Taylor und Travis - Die Hochzeit des Jahrhunderts?
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt. (Archivbild)
Schon die Vornamen reichen: ein Pop-Megastar und ein Football-Spieler geben ihre Verlobung bekannt und das Netz explodiert. Warum begeistern sich Abermillionen Fans für dieses Paar?
Barbara Munker und Benno Schwinghammer, dpa
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
03.09.2025
2 min.
Punktlandung: Lady Gaga bringt neues "Wednesday"-Lied heraus
Lady Gaga steuert "The Dead Dance" zum Netflix-Soundtrack bei.
Das "Wednesday"-Publikum und Lady-Gaga-Fans haben allen Grund zur Freude. Bei Netflix kann man neue Abenteuer der schrägen Internatsschülerin sehen. Und von Lady Gaga gibt es dazu Neues zu hören.
Mehr Artikel