Laster in Pakistan stürzt in Schlucht - 14 Tote

Landarbeiter waren auf dem Weg in ihre Heimatprovinz. Unter den Opfern befinden sich auch Frauen und Kinder.

Islamabad.

In Pakistan sind bei einem tragischen Verkehrsunfall 14 Menschen ums Leben gekommen, darunter Frauen und Kinder. Die Passagiere waren auf einem Kleinlaster unterwegs, als das Fahrzeug in der südöstlichen Provinz Sindh in eine Schlucht stürzte, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. 20 Menschen seien teils lebensgefährlich verletzt worden.