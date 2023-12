Lastwagen fährt in Fußgängergruppe - Frau getötet

Im bayerischen Passau kommt bei einem mutmaßlichen Unfall mit einem LKW eine Frau ums Leben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Passau. Ein Lastwagen ist in der Passauer Innenstadt in eine Fußgängergruppe gefahren und hat dabei eine Frau getötet. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt, darunter auch die elf Jahre alte Tochter der Getöteten. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge war der 63 Jahre alte Fahrer am Freitagmorgen an einem haltenden Fahrzeug vorbeigefahren und hatte dabei die Gruppe erfasst. "Wir gehen aktuell von einem Unfallgeschehen aus", sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst hatte "Bild" berichtet.

Rettungshubschrauber brachten die Passanten ins Krankenhaus, der Lastwagenfahrer kam ebenfalls verletzt in eine Klinik. Die Frau starb noch am Unfallort. Der Bereich in der Bahnhofstraße wurde nach dem Unfall um circa 9.50 Uhr weiträumig abgesperrt, vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Auch ein Gutachter war mit vor Ort.

Medienberichte, nach denen der Lastwagen in ein Schaufenster gefahren sei, konnte eine Polizeisprecherin nicht bestätigen. Weitere Angaben, etwa zur Geschwindigkeit des Lastwagens oder zum Alter der weiteren Betroffenen machte die Polizei zunächst nicht. (dpa)