Lebenslang für "unglaublich gefährlichen" Sexualstraftäter

Er filmte Frauen heimlich, betäubte sie mit K.-o.-Tropfen und vergewaltigte sie. Nun muss X. lebenslang ins Gefängnis. Die Ermittler gehen von Hunderten weiteren Opfern aus.

London. In Großbritannien ist einer der Polizei zufolge aktivsten Sexualstraftäter aller Zeiten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der chinesische Staatsangehörige Chao X. aus Greenwich im Südosten Londons bekannte sich in 24 Fällen sexueller Straftaten schuldig, darunter Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe, Upskirting und Voyeurismus, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Polizei mitteilte. Upskirting bezeichnet das Filmen unter den Rock.

Demnach habe X. sich unter anderem dabei gefilmt, wie er etwa durch K.-o.-Tropfen bewusstlose Frauen vergewaltigt habe. Drei Opfer schwerer Sexualverbrechen habe die Polizei bereits ausfindig gemacht, weitere vier Opfer würden derzeit noch gesucht. Darüber hinaus gehen die Ermittler von Hunderten weiteren Voyeurismus- und Upskirting-Opfern aus. X. habe seine Opfer mithilfe versteckter Kameras in seiner Wohnung gefilmt, an seinem Arbeitsort und an weiteren öffentlichen Orten wie etwa U-Bahn-Stationen.

Ein Polizeibeamter sagte, die Polizei glaube, man habe es mit einem der aktivsten Sexualstraftäter aller Zeiten zu tun. Ein Richter sprach von X. als einem "unglaublich gefährlichen Mann", der "großes Vergnügen" an seinen Straftaten gehabt habe. (dpa)