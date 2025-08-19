Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sportdrama aus Ratzeburg fürs Kino: Der Olympia-Erfolg von 1960 in Rom steht im Fokus. Dabei soll Rudern so gezeigt werden wie die Welt es noch nicht gesehen hat.
Sportdrama aus Ratzeburg fürs Kino: Der Olympia-Erfolg von 1960 in Rom steht im Fokus. Dabei soll Rudern so gezeigt werden wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Bild: Christian Charisius/dpa
Sportdrama aus Ratzeburg fürs Kino: Der Olympia-Erfolg von 1960 in Rom steht im Fokus. Dabei soll Rudern so gezeigt werden wie die Welt es noch nicht gesehen hat.
Sportdrama aus Ratzeburg fürs Kino: Der Olympia-Erfolg von 1960 in Rom steht im Fokus. Dabei soll Rudern so gezeigt werden wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Bild: Christian Charisius/dpa
Panorama
Legendärer Ruder-Olympiasieg wird mit Masucci verfilmt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1960 hatte die deutschen Ruderer bei den Olympischen Spielen niemand auf dem Zettel. Und doch holten sie den Sieg. Auch dank ihres innovativen Trainers. Die Geschichte wird nun verfilmt in Ratzeburg.

Ratzeburg.

Deutsche Ruderer haben 1960 überraschend Geschichte geschrieben: Sie holten bei den Olympischen Spielen in Rom den Sieg. Diese sportliche Sensation, den Weg dahin und die persönlichen Geschichten der Sportler und des legendären Trainers Karl Adam will das Sportdrama "Adams Acht" ab Herbst 2026 im Kino erzählen. Aktuell laufen in Ratzeburg in Schleswig-Holstein dafür die Dreharbeiten. Schauspieler Oliver Masucci übernimmt die Hauptrolle und verkörpert Trainer Adam.

Der spektakuläre Endspurt des Olympia-Finales ist bereits im Kasten. Gedreht wurde er auf der zwei Kilometer langen Regatta-Strecke des Ratzeburger Küchensees, auf dem einst auch Adams Team trainierte. 

Produzent Ivo Beck verspricht: "Wir werden Rudern so zeigen, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Wir haben Kameras überall." In den Booten sitzen außerdem sowohl Schauspieler als auch echte Ruder-Sportler, darunter Deutsche Meister und Olympiasieger. 

Zur Schauspielriege gehören neben Masucci auch Felix Kammerer ("Im Westen nichts Neues"), Leonard Kunz ("Das schönste Paar"), Nick Romeo Reimann ("Die wilden Kerle", "Großstadtkrokodile") und Svenja Jung ("Die Mitte der Welt"). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
20.08.2025
3 min.
Sandlers zweiter Happy-Film: 90er-Humor glückt auch 2025
Hat gut lachen und Grund für eine Siegerpose: Adam Sandler ist mit "Happy Gilmore 2" ein erfolgreiches Sequel gelungen. (Archivbild)
Komödie über einen Hockeyspieler mit mangelnder Impulskontrolle, der sich als Profigolfer versucht: Das funktionierte nicht nur in den 1990ern gut, sondern klappt auch in den 2020er Jahren.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
17.08.2025
3 min.
"Superman"-Bösewicht Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben
Terence Stamp startete seine Filmkarriere in den 1960er Jahren. (Archivbild)
In "Superman" spielte er den Schurken General Zod, in dem Roadmovie "Priscilla - Königin der Wüste" eine schrille Transgender-Frau. Nun ist der britische Star Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben.
Mehr Artikel