Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nicht nur Kinder spielen mit Lego.
Nicht nur Kinder spielen mit Lego. Bild: Daniel Karmann/dpa
Der "Sexiest Man Alive", Jonathan Bailey, hält viel von Lego-Dates. (Archivfoto)
Der "Sexiest Man Alive", Jonathan Bailey, hält viel von Lego-Dates. (Archivfoto) Bild: Annette Riedl/dpa
Auch Ed Sheeran brachte schon ein Set mit den Spielsteinen mit zu einem romantischen Treffen - es half nicht beim Flirten. (Archivfoto)
Auch Ed Sheeran brachte schon ein Set mit den Spielsteinen mit zu einem romantischen Treffen - es half nicht beim Flirten. (Archivfoto) Bild: Ian West/Press Association/dpa
Nicht nur Kinder spielen mit Lego.
Nicht nur Kinder spielen mit Lego. Bild: Daniel Karmann/dpa
Der "Sexiest Man Alive", Jonathan Bailey, hält viel von Lego-Dates. (Archivfoto)
Der "Sexiest Man Alive", Jonathan Bailey, hält viel von Lego-Dates. (Archivfoto) Bild: Annette Riedl/dpa
Auch Ed Sheeran brachte schon ein Set mit den Spielsteinen mit zu einem romantischen Treffen - es half nicht beim Flirten. (Archivfoto)
Auch Ed Sheeran brachte schon ein Set mit den Spielsteinen mit zu einem romantischen Treffen - es half nicht beim Flirten. (Archivfoto) Bild: Ian West/Press Association/dpa
Panorama
Lego-Dates: Spielerisch Flirt-Probleme lösen?
Anna Eube, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Liebe suchen gilt vielen Menschen als anstrengend. Ständig swipen, zu wenig wahres Leben - kann da eine spielerische Date-Idee Abhilfe schaffen? Der "Sexiest Man Alive" ist schon überzeugt.

Berlin.

Ein Kinderspiel, sagen die einen. Eine der besten Ideen für ein Date, meint der "Sexiest Man Alive" Jonathan Bailey. Es geht um Lego, die kleinen, bunten Steine, aus denen Schlösser, "Star Wars"-Todessterne oder ganze Blumensträuße entstehen. Bailey, aus der Netflix-Serie "Bridgerton" bekannt und gerade vom US-Magazin "People" für seinen Sexappeal ausgezeichnet, spielt und baut damit gerne bei Dates. 

Kenne er einen Menschen schon etwas länger, "spielen wir Lego. Einige meiner schönsten Dates waren Lego-Dates", sagte der 46-Jährige der Publikation. 

Der "Sexiest Man Alive", Jonathan Bailey, hält viel von Lego-Dates. (Archivfoto)
Der "Sexiest Man Alive", Jonathan Bailey, hält viel von Lego-Dates. (Archivfoto) Bild: Annette Riedl/dpa
Der "Sexiest Man Alive", Jonathan Bailey, hält viel von Lego-Dates. (Archivfoto)
Der "Sexiest Man Alive", Jonathan Bailey, hält viel von Lego-Dates. (Archivfoto) Bild: Annette Riedl/dpa

Klassischerweise führen Dates in Cafés, Restaurants oder auf Spaziergänge - aber ins Wohnzimmer, zum Spielsteine stapeln? Schon vor vier Jahren kam Lego selbst auf die Idee und inszenierte für einen Werbespot drei erste Treffen. In den Kommentaren dazu finden sich einige Erfahrungsberichte von Menschen, die tatsächlich ein Date so gestalteten - und die Liebe fanden. "So sind mein Freund und ich zusammengekommen! Eine Nacht mit "Star Wars"-Lego und Wein", schreibt eine Frau. Zu jedem Jubiläum kauften sie und ihr Partner nun ein neues Lego-Set, um ihr Kennenlernen zu feiern. 

Ein anderer Nutzer berichtet von einem Abend, bei dem gemeinsam ein VW-Bus gebaut worden sei: "Wir haben mindestens vier Stunden gebraucht". So viel Zeit miteinander zu verbringen und nicht flüchten zu wollen - allein das darf in der anstrengenden Dating-Welt als Erfolg gelten. Paartherapeutin Nele Sehrt sieht aber noch viel mehr Vorteile. "Beim Lego spielen sind beide in Aktion. So umgeht man gegebenenfalls ein peinliches Schweigen, wenn man nicht weiß, was man fragen kann oder sich erzählen soll", erklärt die Expertin. 

Zudem lerne man sich kennen, erlebe, wie etwa Absprachen und Problemlösungen vom jeweils anderen gelebt würden. "Das ist total sinnvoll, um zu erfahren, wie jemand sich beispielsweise unter Stress verhält", sagt die Psychologin. Ganz nebenbei habe man ein gemeinsames Interesse entdeckt - "und man erzählt sich womöglich noch Erinnerungen an schöne Kindheitserlebnisse beim Spielen, das kann verbindend sein". 

Rat der Paartherapeutin: Immer an eigene Sicherheit denken

Doch Sehrt gibt auch zu bedenken: "Man sollte immer die eigene Sicherheit im Kopf haben und sich mit unbekannten Menschen nicht in Wohnungen treffen. Öffentliche Räume sind auch bei früheren, angstvollen Erfahrungen besser." 

Grundsätzlich registriert die Therapeutin mittlerweile eine große Frustration bei der Suche nach einer Partnerschaft. "Es gibt ein Überangebot an Singles, deshalb werden Kontakte schnell aufgegeben und man orientiert sich neu." Hinzu komme, dass die Online-Suche als Muss empfunden werde. "Doch das Herz schlägt für die reale Welt", beobachtet Sehrt. 

Wohl auch deshalb empfinden Menschen das gemeinsame Spielen als "wholesome", zu Deutsch: wohltuend, wie es in den Kommentaren unter dem Werbespot heißt. Nach teilweise ewigem Swipen in Apps und Stunden am Bildschirm baut man bei Lego-Dates gemeinsam etwas auf, hat am Ende ein handfestes Ergebnis und womöglich noch einen neuen Partner dazu. 

Auch Ed Sheeran brachte schon ein Set mit den Spielsteinen mit zu einem romantischen Treffen - es half nicht beim Flirten. (Archivfoto)
Auch Ed Sheeran brachte schon ein Set mit den Spielsteinen mit zu einem romantischen Treffen - es half nicht beim Flirten. (Archivfoto) Bild: Ian West/Press Association/dpa
Auch Ed Sheeran brachte schon ein Set mit den Spielsteinen mit zu einem romantischen Treffen - es half nicht beim Flirten. (Archivfoto)
Auch Ed Sheeran brachte schon ein Set mit den Spielsteinen mit zu einem romantischen Treffen - es half nicht beim Flirten. (Archivfoto) Bild: Ian West/Press Association/dpa

Ein Garant für die Liebe ist das freilich nicht: Auch Sänger Ed Sheeran hatte einst ein Lego-Date, wie er schon vor Jahren in einer britischen Talkshow erzählte. Er habe zu dem Treffen das Set zu dem Piratenschiff aus dem Film "Fluch der Karibik" mitgebracht, das man zusammen aufgebaut habe. Funken flogen aber keine. Der Bausatz kostet aktuell rund 350 Euro. Da sind Drinks in einer Bar womöglich doch eine günstigere Alternative. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
2 min.
Jonathan Bailey zum "Sexiest Man Alive" gekürt
Jonathan Bailey ist der neue "Sexiest Man Alive".(Archivbild)
Mel Gibson war 1985 der erste "Sexiest Man Alive". Seither spricht die US-Zeitschrift "People" alljährlich einem Mann den größten Sex-Appeal zu. Diesmal ist es ein Brite.
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
06.11.2025
5 min.
Fahrzeugschein auf dem Handy: Bund startet neue App
Das ist die neue App, in einer Testversion.
Er soll ein Baustein sein gegen den Papierkram: der digitale Fahrzeugschein. Was neu ist und was digital sonst noch kommen soll.
Andreas Hoenig, dpa
Mehr Artikel