Lehrerin auf A9 erschossen - Verdächtige müssen in U-Haft

Potsdam.

Im Fall der getöteten Frau auf der A9 bei Brück müssen die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam sagte am Mittwochnachmittag, ein Ermittlungsrichter habe die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle erlassen. In einem Fall gehe es um den Vorwurf des Mordes, bei dem anderen Verdächtigen um Anstiftung zum Mord. Die 40-jährige Frau, eine Lehrerin aus der Region, wurde am 10. Mai tot in einem Auto auf dem Standstreifen der A9 entdeckt.