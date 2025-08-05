Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Spuren am Tatort führten zu dem dringenden Tatverdacht gegen einen 61-Jährigen (Archivbild).
Spuren am Tatort führten zu dem dringenden Tatverdacht gegen einen 61-Jährigen (Archivbild). Bild: Markus Klümper/dpa
Spuren am Tatort führten zu dem dringenden Tatverdacht gegen einen 61-Jährigen (Archivbild).
Spuren am Tatort führten zu dem dringenden Tatverdacht gegen einen 61-Jährigen (Archivbild). Bild: Markus Klümper/dpa
Panorama
Leiche im Westerwald gefunden – mutmaßlicher Dreifachmörder?
von Mona Wenisch, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Haben Unsicherheit und Angst ein Ende? Im Westerwald ist eine unbekannte Leiche gefunden worden.

Weitefeld.

Vier Monate nach der Tötung einer Familie in Weitefeld im Westerwald hat die Polizei eine Leiche außerhalb des Ortes gefunden. Noch stehe die Identität nicht fest, teilte die Polizei mit. Angesichts möglicher Zusammenhänge mit dem Tötungsdelikt arbeite man mit Hochdruck an einer zeitnahen Identifizierung. Ein Täter ist bisher noch nicht gefasst worden.

Die Polizei Betzdorf sei gegen 16.30 Uhr über den Fund der Leiche informiert worden, hieß es. Zum Fundort, dem Geschlecht und weiteren Umständen machte die Polizei zunächst keine Angaben. "Staatsanwaltschaft und Polizei werden die Öffentlichkeit bei einer neuen Erkenntnislage umgehend informieren." 

Handelt es sich um den mutmaßlichen Dreifachmörder?

Tatverdächtig ist ein 61-Jähriger aus einem Nachbarort von Weitefeld. Beamte hatten mit einem Großaufgebot wochenlang nach dem Mann gesucht. Gegen ihn war Haftbefehl wegen des Verdachts des dreifachen Mordes erlassen worden. Ob der Mann noch lebt oder tot ist, ist seit Monaten unklar. 

Am ersten Sonntag im April hatte die Polizei am frühen Morgen drei Tote in einem Einfamilienhaus entdeckt. Die Mutter hatte selbst noch den Notruf gewählt. Doch die 44-Jährige, ihr 47 Jahre alter Mann und der 16-jährige Sohn der beiden starben. Wenig später steht fest: Das Ehepaar verblutete nach Stich- und Schussverletzungen, der Jugendliche starb an einer Schussverletzung. 

Hinter dieser Tür spielte sich die grausame Tat ab. (Archivbild)
Hinter dieser Tür spielte sich die grausame Tat ab. (Archivbild) Bild: Markus Klümper/dpa
Hinter dieser Tür spielte sich die grausame Tat ab. (Archivbild)
Hinter dieser Tür spielte sich die grausame Tat ab. (Archivbild) Bild: Markus Klümper/dpa

Wochenlange Suche und Ermittlungen

Noch am Tatort sehen die Beamten jemanden flüchten – können ihn aber nicht verfolgen, weil sie sich erst um die Opfer kümmern. Insbesondere die Analyse der Spuren am Tatort führte die Ermittler laut Polizei schnell zu dem dringenden Tatverdacht gegen den 61-Jährigen. 

Die Polizei fahndete auch öffentlich nach ihm und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wurde der Fall an die Öffentlichkeit getragen.

Die Polizei durchsuchte kurz nach der Tat auch ein nahegelegenes Waldgebiet. (Archivbild)
Die Polizei durchsuchte kurz nach der Tat auch ein nahegelegenes Waldgebiet. (Archivbild) Bild: Andreas Winkler/dpa /dpa
Die Polizei durchsuchte kurz nach der Tat auch ein nahegelegenes Waldgebiet. (Archivbild)
Die Polizei durchsuchte kurz nach der Tat auch ein nahegelegenes Waldgebiet. (Archivbild) Bild: Andreas Winkler/dpa /dpa

Was ist zum Stand der Ermittlungen bekannt?

Die Polizei ging Hunderten Hinweisen nach, durchsuchte ein Waldgebiet und war mehrfach am Haus des Tatverdächtigen zugange. Zwischenzeitlich war eine 100-köpfige Sonderkommission mit den Ermittlungen beschäftigt.

Der mutmaßliche Dreifachmörder könnte eines der Opfer vor dem Haus getroffen haben, teilte die Polizei Anfang Juli mit. Dieses Treffen sei eskaliert und schließlich "in dem Exzess der Tötung der ganzen Familie" geendet, schrieben Staatsanwaltschaft und Polizei in Koblenz zur Rekonstruktion eines möglichen Tatverlaufs. 

Bei den Ermittlungen seien keine Beziehungen zwischen der Opferfamilie und dem Tatverdächtigen festgestellt worden. Es sei "nicht unwahrscheinlich" dass es in der Nacht zu einem zufälligen Zusammentreffen des Täters mit einem der Opfer vor dem Haus gekommen sei. 

Der Haftbefehl lautet auf Mord, da nach dem bisherigen Ermittlungsstand Anfang Juli davon ausgegangen wird, dass der Mann zum einen heimtückisch tötete. Zum anderen soll er zur Verdeckung einer Straftat - der ersten Tötung - gehandelt haben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
06.08.2025
4 min.
Ist die gefundene Leiche der gesuchte Dreifachmörder?
Die Polizei hat ein Gebiet nach dem Fund einer Leiche abgesperrt.
Seit Monaten sucht die Polizei im Westerwald nach einem Tatverdächtigen. Nun wird ein Leichnam entdeckt. Die entscheidende Frage ist offen.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel