Die Leichen wurden in einem Wohnhaus gefunden.
Die Leichen wurden in einem Wohnhaus gefunden. Bild: Andreas Rosar/-/dpa
Panorama
Leichen von Frau und zwei Kindern in Stuttgarter Wohnung
In Stuttgart werden drei Tote gefunden. Wer sind die Opfer? Was ist passiert? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Stuttgart.

Schrecklicher Fund in Stuttgart: In einem Wohnhaus im Stadtteil Feuerbach sind nach Angaben der Polizei drei Tote entdeckt worden. Die Leichen der Frau und der beiden Kinder seien am Mittag in einer Wohnung aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. "Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor", hieß es weiter.

Polizeibeamte hätten sich am Mittag Zutritt zur Wohnung verschafft - "aufgrund des Verdachts einer hilflosen Lage", wie eine Sprecherin erklärte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um unter anderem zu klären, wie die drei Menschen ums Leben kamen. 

Feuerbach liegt im Nordwesten Stuttgarts und zählt zu den ältesten eingemeindeten Stadtteilen der Landeshauptstadt. Früher stark industriell geprägt, hat sich das Viertel in den vergangenen Jahren zu einem vielfältigen Wohn- und Wirtschaftsstandort entwickelt. (dpa)

