Lena Gercke: "Welches Kind braucht eine Feuchtigkeitsmaske?"

Topmodel Lena Gercke ärgert sich: Wenn die Schönheitsindustrie Gesichtsmasken für kleine Kinder anbiete, gehe das zu weit. "Das ist der größte Bullshit."

Berlin. Nach Meinung von Model Lena Gercke (37) geht die Beautyindustrie zu weit, wenn sie Gesichtsmasken für Kinder herausbringt. Manche Dinge seien einfach übertrieben, sagte Gercke in einem Instagram-Beitrag. Sie sei niemand, der sich groß über Dinge aufrege, aber jetzt habe sie gesehen, dass eine Influencerin eine Marke mit Gesichtsmasken für Kinder herausbringe.

"Welches Kind auf dieser Welt braucht eine Feuchtigkeitsmaske? Das ist der größte Bullshit, den ich seit langem gesehen habe", sagte Gercke in dem Video. Mütter würden damit in die Verantwortung gehen, dass Kinder schon früh an "all diese Beauty-Tools" gewöhnt würden.

"Irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder?"

"Und Kinder brauchen das nicht", sagte Gercke, die die Sendung "Germany's Next Topmodel" gewonnen hatte und selbst zwei Kinder hat. Wenn Kinder trockene Haut hätten, creme man sie mal eben schnell mit einer unparfümierten Creme ein. "Die brauchen doch keine Feuchtigkeitsmaske. Also ich weiß nicht, wir ihr das seht: Aber irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder?" (dpa)