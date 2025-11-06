Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lena Gercke wurde als "Germany's Next Topmodel"-Siegerin bekannt. (Archivbild)
Lena Gercke wurde als "Germany's Next Topmodel"-Siegerin bekannt. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Panorama
Lena Gercke: "Welches Kind braucht eine Feuchtigkeitsmaske?"
Topmodel Lena Gercke ärgert sich: Wenn die Schönheitsindustrie Gesichtsmasken für kleine Kinder anbiete, gehe das zu weit. "Das ist der größte Bullshit."

Berlin.

Nach Meinung von Model Lena Gercke (37) geht die Beautyindustrie zu weit, wenn sie Gesichtsmasken für Kinder herausbringt. Manche Dinge seien einfach übertrieben, sagte Gercke in einem Instagram-Beitrag. Sie sei niemand, der sich groß über Dinge aufrege, aber jetzt habe sie gesehen, dass eine Influencerin eine Marke mit Gesichtsmasken für Kinder herausbringe.

"Welches Kind auf dieser Welt braucht eine Feuchtigkeitsmaske? Das ist der größte Bullshit, den ich seit langem gesehen habe", sagte Gercke in dem Video. Mütter würden damit in die Verantwortung gehen, dass Kinder schon früh an "all diese Beauty-Tools" gewöhnt würden.

"Irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder?"

"Und Kinder brauchen das nicht", sagte Gercke, die die Sendung "Germany's Next Topmodel" gewonnen hatte und selbst zwei Kinder hat. Wenn Kinder trockene Haut hätten, creme man sie mal eben schnell mit einer unparfümierten Creme ein. "Die brauchen doch keine Feuchtigkeitsmaske. Also ich weiß nicht, wir ihr das seht: Aber irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder?" (dpa)

29.10.2025
2 min.
Rebecca Mir wechselt zu RTL
Moderatorin Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL (Archivbild).
Erst kürzlich kündigte sie ihren Abschied von der ProSieben-Sendung "taff" an. Nun steht fest: Rebecca Mir verstärkt ab 2026 das Moderationsteam des RTL-Magazins "Exclusiv" neben Frauke Ludowig.
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
05.11.2025
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
12:00 Uhr
3 min.
Wut im Bauch und langer Atem: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf.
Nach einer überraschenden Niederlage in der Vorwoche sind die Marienberger Oberliga-Handballerinnen daheim auf Wiedergutmachung aus. Ein Tischtennis-Team spielt gleich dreimal binnen 24 Stunden.
Andreas Bauer
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
5 min.
Patti Smith und das Rockstar-Revival
Patti Smith wurde mit dem Musikalbum "Horses" bekannt (Archivbild).
Erst besingt Taylor Swift sie, jetzt erscheint ihr neues Buch: Patti Smith ist ein Beispiel dafür, warum alte Rockstars junge Leute begeistern.
Lisa Forster, dpa
