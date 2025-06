Lewis Capaldi feiert Comeback beim Glastonbury

Nachdem Lewis Capaldi vor zwei Jahren einen Tourette-Schub beim Glastonbury-Festival hatte, kehrt er nun triumphal zurück. "Survive" - überleben - heißt die neue Single des Sängers.

Pilton. Vor zwei Jahren musste er hier seinen Auftritt wegen eines Tourette-Schubs unterbrechen: Der schottische Sänger Lewis Capaldi hat nach seiner Auszeit einen Überraschungsauftritt beim Glastonbury-Festival in England absolviert.

Es sei sein Ziel gewesen, genau dies tun zu können, sagte der 28-Jährige vor Zehntausenden Festivalbesuchern am Freitagabend. Bei X schrieb er: "Glastonbury, es ist so unglaublich, wieder hier zu sein, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte."

Beim Glastonbury 2023 hatte Capaldi während seines Lieds "Someone You Loved" vor Tausenden teilweise die Stimme versagt. Er bat daraufhin das Publikum, so laut wie möglich mitzusingen. Der Moment war emotional belastend, aber auch vereinigend.

Lewis brach 2023 seine Tour ab, kämpfte mit den Auswirkungen seiner Tourette-Erkrankung und daraus resultierenden psychischen Problemen, wie es auch seine Plattenfirma formuliert. In einem neuen Lied namens "Survive" erzählt Capaldi nun die Geschichte von den Hindernissen, die er überwand, um wieder ins Leben und auf die große Bühne zurückzukehren.

Capaldi hatte seine Tourette-Erkrankung im September 2022 öffentlich gemacht. Die neurologische Erkrankung führt zu Ticks, bei denen Menschen ungewollt Bewegungen ausführen und teils Laute oder Worte von sich geben.

Eine Therapie gibt es bisher nicht, die Auswirkungen können aber mit Hilfe von Spezialisten verringert werden. Anders als in der Öffentlichkeit wahrgenommen, hat nur ein kleiner Teil der Betroffenen den Drang, Schimpfwörter zu sagen. (dpa)