Lewis Capaldi mit Stimmproblemen in Glastonbury

Bei seinem Auftritt bei dem berühmten Festival hat der Schotte Probleme mit seiner Stimme und bekommt Unterstützung von seinem Publikum. Auch Lana Del Rey ist nicht zu hören - allerdings aus einem anderen Grund.

Der schottische Singer-Songwriter Lewis Capaldi hat auf dem Glastonbury Festival mit Stimmproblemen gekämpft - da sprang für ihn das Publikum ein. Tausende sangen am Samstagabend lautstark das Lied "Someone You Love" mit, während der 26-Jährige weitgehend stumm blieb und andächtig in die Menge blickte. Er werde mehr Zeit für sich nehmen, sagte Capaldi anschließend, nachdem er bereits vor dem berühmten Festival mehrere Auftritte abgesagte, um sich "auszuruhen und zu erholen".

Capaldi hatte nach ein paar Songs Probleme bekommen. "Ich bin ehrlich mit Euch, ich verliere langsam meine Stimme hier oben, aber wir machen weiter und ziehen das durch bis zum Schluss", sagte er. "Ich möchte nur, dass ihr alle so laut mitsingt, wie ihr könnt, wenn das in Ordnung ist?" Die Fans feierten den Sänger mit Sprechchören.

Tag fünf des Glastonbury Festivals

Eine prominente Rolle am fünften Tag des berühmten Festivals in Westengland nahm auch das frühere Nirvana-Mitglied Dave Grohl ein. Zunächst setzte er sich für einige Songs mit der Band The Pretenders ans Schlagzeug, bevor er am späten Abend mit der US-Rockband Guns'n'Roses für den Hit "Paradise City" auf die Bühne zurückkehrte. Bereits am Freitag hatte Grohl mit den Foo Fighters einen Überraschungsauftritt hingelegt - angekündigt war die Band unter dem Namen The Churnups.

Der Auftritt von Lana Del Rey verzögerte sich so lange, dass die Veranstalter wegen der späten Uhrzeit der US-Sängerin das Mikrofon abdrehten. Die 38-Jährige dirigierte daraufhin von der Bühne das Publikum zum Hit "Video Games". Berichten zufolge soll sich die Sängerin geärgert haben, dass sie - entgegen einer früheren Ankündigung - nicht als Headliner auf der Hauptbühne angekündigt war.

Zum Abschluss des mehrtägigen Festivals sollte am Sonntagabend Pop-Legende Elton John spielen - es soll der letzte Auftritt des 76-Jährigen in Großbritannien in seiner Karriere sein. Angekündigt sind außerdem mehrere "special guests". Johns Ehemann David Furnish kündigte bei Sky News vier verschiedene Künstler an. Gerüchte gibt es um Harry Styles, Billy Joel, Ed Sheeran, Dua Lipa und Britney Spears. Glastonbury werde ein "passender" Ort für einen Abschied von seinen britischen Fans sein, hatte Sir Elton vorab gesagt. Anfangen werde er mit einem Song, den er seit zehn Jahren nicht mehr gespielt habe. (dpa)