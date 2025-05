LGBTQ in Zeiten von Trump - Worldpride in Washington

Die Worldpride findet diesmal in Washington statt - für die US-Hauptstadt ein besonders Jubiläum. Es ist aber auch eine Veranstaltung in der Nähe des Weißen Hauses, das "Gender-Ideologie" ablehnt.

Washington.

Es werden bis zu drei Millionen Menschen erwartet, und es soll eine ganz besondere Veranstaltung werden - doch es liegt ein Schatten über der Worldpride25 in der amerikanischen Hauptstadt Washington. Das größte Event des Jahres der LGBTQ-Community findet in einer Zeit statt, in der die Regierung von US-Präsident Donald Trump hart gegen "Gender-Ideologie" vorgeht, per Dekret verordnet hat, dass es nur zwei Geschlechter gibt und Pässe oder Visa das "korrekte biologische Geschlecht" ausweisen müssen. Gleichzeitig werden Transmenschen aus Sport und Militär rausgedrängt.