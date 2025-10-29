Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schauspieler Liam Hemsworth ist eigenen Angaben zufolge seit ein paar Monaten verlobt. (Archivbild)
Schauspieler Liam Hemsworth ist eigenen Angaben zufolge seit ein paar Monaten verlobt. (Archivbild) Bild: Christopher Jue/epa/dpa
Schauspieler Liam Hemsworth ist eigenen Angaben zufolge seit ein paar Monaten verlobt. (Archivbild)
Schauspieler Liam Hemsworth ist eigenen Angaben zufolge seit ein paar Monaten verlobt. (Archivbild) Bild: Christopher Jue/epa/dpa
Panorama
Liam Hemsworth hat sich ohne "großen Plan" verlobt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er hat "irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet": Schauspieler Liam Hemsworth erzählt von seiner Verlobung mit seiner Partnerin Gabriella.

Los Angeles.

Hollywood-Schauspieler Liam Hemsworth hat von seinem Antrag an seine Partnerin Gabriella erzählt. "Wir haben uns vor ein paar Monaten verlobt, als ich noch "The Witcher" gedreht habe", erzählte der 35-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon. 

"Ich hatte keinen großen Plan hinter der Verlobung", berichtete der Australier. Den Ring habe er gekauft und dann "irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet." Als dieser sich ihm gezeigt habe, habe Gabriella "Ja" gesagt. Hemsworth hatte Mitte September ein gemeinsames Foto auf Instagram geteilt, auf dem Gabriella einen funkelnden Ring am Finger trägt.

Der kleine Bruder von "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth spielte neben Jennifer Lawrence in den ersten "Die Tribute von Panem"-Filmen mit. In der Fantasyserie "The Witcher" ist er ab der vierten Staffel in der Hauptrolle zu sehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
22.10.2025
2 min.
Miley Cyrus schreibt "Avatar"-Song: "persönlich betroffen"
Miley Cyrus kündigt Original-Song für "Avatar: Fire And Ash" an. (Archivbild)
Miley Cyrus steuert für den Film "Avatar: Fire and Ash" von Starregisseur James Cameron einen eigenen Song bei. Von der Thematik um Feuer und Wiederaufbau aus der Asche sei sie persönlich betroffen.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
13.10.2025
2 min.
Reese Witherspoon: Wollte wegen Eltern Chirurgin werden
Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. (Archivbild)
Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon wollte als Kind lange eigentlich einen ganz anderen Beruf ergreifen. Geprägt wurde sie von blutigen Gesprächen am Esstisch.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel