Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die historische Standseilbahn "Elevador da Gloria" ist am 3. September in Lissabon bergab entgleist und gegen eine Hauswand gekracht. (Archivbild)
Die historische Standseilbahn "Elevador da Gloria" ist am 3. September in Lissabon bergab entgleist und gegen eine Hauswand gekracht. (Archivbild) Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Die historische Standseilbahn "Elevador da Gloria" ist am 3. September in Lissabon bergab entgleist und gegen eine Hauswand gekracht. (Archivbild)
Die historische Standseilbahn "Elevador da Gloria" ist am 3. September in Lissabon bergab entgleist und gegen eine Hauswand gekracht. (Archivbild) Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Panorama
Lissabon-Unglück: Untersuchung vermutet Ursache beim Zugseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem schweren Standseilbahnunglück in Lissabon gibt es Hinweise auf ein ungeeignetes Zugseil. Experten bemängeln fehlende Zertifizierungen für den eingesetzten Seiltyp.

Lissabon.

Das bei dem tödlichen Standseilbahnunglück in Lissabon gerissene Zugseil hat einem vorläufigen Untersuchungsbericht zufolge nicht den erforderlichen Spezifikationen entsprochen. Der seit 2022 verwendete Seiltyp sei weder für Personenbeförderungsanlagen zertifiziert noch für Standseilbahnen wie die Unglücksbahn Glória geeignet gewesen, stand in einem vorläufigen Untersuchungsbericht des Amts für die Verhütung und Untersuchung von Unfällen in der Zivilluftfahrt und im Schienenverkehr (GPIAAF). 

Bei dem Unglück am 3. September waren 16 Menschen ums Leben gekommen und 21 zum Teil schwer verletzt worden. Die Standseilbahn funktioniert mit zwei durch das Zugseil verbundene Wagen auf Schienen, die eine steile Straße hoch- und hinunterfahren. Am Unglückstag raste ein Wagen auf der steilen Straße Calçada da Glória bergab, entgleiste in einer Kurve, prallte gegen Eisenmasten und gegen ein Gebäude.

Einen Abschlussbericht zur Unglücksursache soll es binnen eines Jahres geben.

Eine der berühmtesten Touristen-Attraktionen in Lissabon

Der historische "Elevador da Glória" ist eine der berühmtesten Touristen-Attraktionen Lissabons, aber auch Einheimische nutzen die Bahn täglich. Jährlich befördert die im 19. Jahrhundert in Deutschland gebaute Bahn rund drei Millionen Passagiere. Einen solchen Unfall mit einer der drei Standseilbahnen hatte es in Lissabon zuvor nie gegeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
14.10.2025
1 min.
Alec Baldwin kracht mit Auto seiner Frau gegen Baum
Der US-Schauspieler und sein Bruder haben den Unfall nach eigenen Angaben unverletzt überstanden. (Archivbild)
Der US-Schauspieler bleibt bei einem Autounfall in New York unverletzt. Auf Instagram erzählt er, wie er einem riesigen Müllwagen auswich – und das Auto seiner Frau zerstörte.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
14.10.2025
3 min.
Bericht: Waldzerstörung geht immer schneller
Flammen breiten sich in einem Amazonas-Gebiet aus. (Archivbild)
Eigentlich will die Staatengemeinschaft die Zerstörung des Waldes stoppen. Doch der Trend zeigt in die entgegengesetzte Richtung. Neue Entwicklungen geben aber auch Anlass für ein bisschen Hoffnung.
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
Mehr Artikel