Löwen-Angriff in australischem Zoo: Frau verliert Arm

Plötzlich schnappt ein Löwe in einem australischen Zoo nach einer Frau. Sie verliert bei der Attacke einen Arm. Was war passiert?

Brisbane. Eine Frau hat in Australien bei einem Löwenangriff in einem Zoo ihren linken Arm verloren. Die Raubkatze habe die etwa 50-Jährige am Sonntag plötzlich im Darling Downs Zoo im Bundesstaat Queensland angegriffen, als diese mehrere Pfleger bei der Arbeit mit den Tieren im Raubtiergehege beobachtet habe, teilte der Tierpark mit und sprach von einer "unerklärlichen" Attacke.

Bei dem Opfer soll es sich nicht um eine normale Besucherin gehandelt haben, sondern um eine im Umgang mit Löwen erfahrene Australierin. Sie habe nicht direkt für den Zoo gearbeitet, aber die Löwen dort seit 20 Jahren gekannt, hieß es. Die Frau wurde in ein Krankenhaus ins etwa 140 Kilometer entfernte Brisbane geflogen und sollte dort operiert werden. Der Arm sei jedoch nicht mehr zu retten gewesen, berichtete der Sender ABC.

Umstände noch unklar

Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Löwen handelte, wurde nicht bekannt. Auch war zunächst unklar, warum die Raubkatze nach der Frau schnappte. Das Tier solle jedoch als Folge des Angriffs nicht getötet werden, schrieb der Zoo in sozialen Medien. Der privat geführte Tierpark, in dem auch Leoparden, Geparden und ein Tiger leben, sollte am Montag geschlossen bleiben. (dpa)