Der Eindringling kletterte rund sechs Meter über eine Mauer und an einen Baum in das Gehege hinunter. (Symbolbild) Bild: Ben Birchall/PA Wire/dpa
Der Eindringling kletterte rund sechs Meter über eine Mauer und an einen Baum in das Gehege hinunter. (Symbolbild) Bild: Ben Birchall/PA Wire/dpa
Löwin tötet Eindringling in brasilianischem Zoo
Videos zeigen, wie ein Mann in das Gehege einer Löwin eindringt. Er wird von dem Tier tödlich verletzt. Die Stadtverwaltung von João Pessoa reagiert mit der Schließung des Parks.

João Pessoa.

In Brasilien hat eine Löwin einen Mann getötet, der unerlaubt in ihr Gehege im Zoo eingedrungen war. Der Vorfall ereignete sich in der touristischen Küstenstadt João Pessoa im Nordosten des südamerikanischen Landes, wie die örtliche Stadtverwaltung mitteilte. Der Tierpark werde bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.

"Dies ist ein äußerst trauriges Ereignis für uns alle, und wir bekunden unsere Solidarität und unser Mitgefühl gegenüber der Familie", hieß es aus dem Rathaus. Der Mann sei bisher nicht identifiziert worden.

Videos, die in den sozialen Medien kursierten, zeigen, wie der Mann über ein Gitter oben auf einer Mauer läuft und dann an einem Baum in das Gehege der Löwin im Zoo "Arruda Câmara" hinunterrutscht. Das Tier ruht zunächst an einem Wasserbecken neben einem Schauglas, das den Besuchern Einblick gewährt. Die Mauer war Medienberichten zufolge rund sechs Meter hoch.

Als die Löwin merkt, dass sich der Mann im Baum befindet, läuft sie dorthin. Der Eindringling stoppt vorübergehend seinen Abstieg, dann rutscht er bewusst weiter hinunter. Ein Video zeigt, wie die Löwin ihn hinunterzieht, wie sich im Gebüsch etwas bewegt und wie der Mann noch kurz läuft. (dpa)

