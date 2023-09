Lokführer stirbt bei Entgleisen eines Güterzugs in NRW

Die Waggons sind stark verformt und auch die Lok ist aus den Gleisen gesprungen. Bei einem Zugunglück in Nordrhein-Westfalen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Augenzeugen des Unglücks werden betreut.

Geseke.

Ein mit Zement beladener Güterzug ist in Geseke westlich von Paderborn in Nordrhein-Westfalen entgleist - dabei ist der Lokführer ums Leben gekommen. Zunächst war unklar, ob sich am Sonntag noch eine weitere Person in dem Güterzug befunden hatte. Bei dem toten Lokführer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 30-Jährigen aus dem nordrhein-westfälischen Warstein.