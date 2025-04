Londoner Feuerwehr: Brand in Umspannwerk unter Kontrolle

Der Londoner Flughafen Heathrow ist der mit den meisten Passagieren in Europa. Doch wegen eines Brands in einem Umspannwerk geht vorerst nichts. Jetzt gibt die Feuerwehr ein Update.

London.

Die Londoner Feuerwehr hat den Brand in einem Umspannwerk eingedämmt, der für einen Stromausfall am Flughafen Heathrow sorgt. "Das Feuer in #Hayes ist nun unter Kontrolle, aber wir bleiben den Tag über noch vor Ort", teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Brandermittler würden mit ihren Untersuchungen beginnen.

Der Flughafen wurde wegen des Stromausfalls aus Sicherheitsgründen bis Mitternacht geschlossen. Rund 1.300 Flüge sind der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge betroffen.

Flughafen: Probleme auch in kommenden Tagen

Passagiere wurden angewiesen, nicht zum Flughafen zu reisen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren. "Wir erwarten erhebliche Behinderungen in den kommenden Tagen", teilte eine Flughafensprecherin mit.

Man werde ein Update geben, sobald man mehr zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs wisse. "Wir wissen, dass das enttäuschend für Passagiere ist, und wir wollen versichern, dass wir so hart wie möglich daran arbeiten, die Situation zu beheben", teilte die Sprecherin mit. (dpa)