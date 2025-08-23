Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei der Ziehung der Superzahl kam es zur Panne. (Archivfoto)
Bei der Ziehung der Superzahl kam es zur Panne. (Archivfoto) Bild: Oliver Dietze/dpa
Panorama
Lotto-Panne bei Ziehung der Superzahl
Die Ziehung der Lotto-Zahlen war dieses Mal besonders spannend. Denn als die Superzahl dran ist, läuft nicht mehr alles glatt.

Saarbrücken.

Doppelte Panne bei der Lotto-Ziehung am Samstagabend: Nach der zunächst erfolgreichen Ziehung der "6 aus 49", die man live im Internet verfolgen konnte, erhielt die Moderatorin bei der Ziehung der Superzahl plötzlich ein Stoppzeichen - und die Ziehung wurde unterbrochen. Die "Bild"-Zeitung berichtete darüber.

"Wir hatten bei der Ziehung der Superzahl im ersten Durchgang einen sogenannten Leerzug", sagte ein Sprecher von Lotto Saarland, das für die Ziehung zuständig ist. Der Auffangstutzen, der die Superzahl aus der dafür vorgesehenen Trommel mit den insgesamt zehn Kugeln heraushebt, war leer. Die Ziehungsleitung habe die Ziehung dann unterbrochen und noch einmal begonnen, sagte der Sprecher.

Doch auch der zweite Durchgang lief nicht glatt. Dieses Mal verkanteten sich zwei Kugeln hinter dem Auffangstutzen, wie der Sprecher sagte. Sie hätten deswegen nicht gezogen werden können.

Die Superzahl wurde dann mit einem Ersatzgerät "erfolgreich und ordnungsgemäß durchgeführt". Gezogen wurden dabei die Kugel mit der Nummer 9. "Wir haben für jedes Gerät eine Ersatzmaschine", sagte der Sprecher. Diese kämen jedoch nur sehr selten zum Einsatz. "Wir sind aber für Eventualitäten gewappnet." So werde der Umgang mit Ziehungspannen auch geprobt.

Im Jackpot sind bei dieser Ziehung zwölf Millionen Euro. Ob es einen Gewinner gibt, steht am Montag fest, wie der Sprecher sagte.

Die Lottozahlen "6 aus 49" wurden zum ersten Mal vor rund 70 Jahren gezogen, die erste bundesweite Ziehung war am 9. Oktober 1955. Die Superzahl wird seit Dezember 1991 gezogen, im Mittwochs-Lotto seit Dezember 1995. Mittlerweile wird die Ziehung der Lottozahlen mittwochs und samstags live im Internet übertragen. (dpa)

