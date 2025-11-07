Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Louvre reagiert mit Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit auf den spektakulären Einbruch im Oktober. (Archivbild)
Der Louvre reagiert mit Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit auf den spektakulären Einbruch im Oktober. (Archivbild)
Panorama
Louvre kündigt Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit an
Mehr Kameras, neue Blockaden und ein Sicherheitskoordinator: Der Louvre zieht Konsequenzen aus dem spektakulären Einbruch im Oktober. Welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Paris.

Nach dem millionenschweren Diebstahl im Pariser Louvre hat das Museum Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit angekündigt. An sensiblen Orten im öffentlichen Raum in unmittelbarer Nähe des Louvre sollen bereits in den nächsten Wochen Schutzvorrichtungen installiert werden, wie das Museum mitteilte. Außerdem sollen im Umfeld zusätzliche Überwachungskameras montiert und an den Zugängen zum Museum Blockaden gegen Autos errichtet werden. Überwachungsrundgänge der Polizei am Museum sollen intensiviert und eine verstärkte Polizeipräsenz am Museum geprüft werden. 

Um das Sicherheitsmanagement in dem weltberühmten Museum zu verbessern, werde ein Sicherheitskoordinator eingestellt, der direkt der Museumsdirektorin untersteht und für alle Sicherheitsmaßnahmen zuständig sein soll. Außerdem werde ein operatives Zentrum für Cybersicherheit eingeführt, teilte der Louvre mit. 

Spektakulärer Einbruch im Oktober

Bei dem spektakulären Einbruch am 19. Oktober hatten vier Täter Schmuck und Juwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro erbeutet. Nach der Festnahme mehrerer Tatverdächtiger laufen Ermittlungsverfahren gegen drei mutmaßlich an dem Einbruch beteiligte Männer sowie gegen eine Frau wegen Beihilfe. Von der Beute fehlt weiter jede Spur. (dpa)

