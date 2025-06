Luxusjacht "Bayesian" wieder ans Tageslicht gehoben

Das Wrack der als "unsinkbar" geltenden Jacht ist vor Sizilien nach zehn Monaten geborgen worden. Nun hoffen Ermittler auf Antworten zum Unglück, bei dem sieben Menschen ums Leben kamen.

Palermo.

Vor der Küste der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist das Wrack der Luxusjacht "Bayesian" aus dem Wasser gehoben worden. Für Badegäste in der Nähe von Palermo bot sich ein seltener Anblick: Spezialkräne brachten die Megajacht nach rund zehn Monaten aus etwa 50 Metern Tiefe an die Oberfläche. Nun läuft der Countdown für Antworten auf die offenen Fragen: Noch heute soll "Bayesian" in den Hafen von Termini Imerese gebracht werden, wo die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen und Gutachten fortsetzen will.