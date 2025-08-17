Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Madonna verfolgte an ihrem 67. Geburtstag das "Palio di Siena".
Madonna verfolgte an ihrem 67. Geburtstag das "Palio di Siena". Bild: Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa
Das "Palio die Siena" ist ein traditionelles Pferderennen und gehört zu den berühmtesten historischen Ereignissen Italiens.
Das "Palio die Siena" ist ein traditionelles Pferderennen und gehört zu den berühmtesten historischen Ereignissen Italiens. Bild: Alberto Lingria/XinHua/dpa
Panorama
Madonna feiert 67. Geburtstag beim Pferderennen in Italien
Ein besonderes Fest: Die Sängerin feierte ihren Geburtstag beim traditionellen Pferderennen "Palio di Siena" – mit perfekter Aussicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Pop-Queen in Italien feiert.

Siena.

Pop-Ikone Madonna hat ihren 67. Geburtstag in der Toskana gefeiert – mit einem Abstecher zu einem der traditionsreichsten Spektakel Italiens. Nach einem kurzen Aufenthalt in Florenz reiste die Sängerin am Samstag nach Siena, wo sie den "Palio di Siena", ein seit dem Mittelalter ausgetragenes Pferderennen zwischen den Stadtvierteln, besuchte. 

Die Musikerin verfolgte das Spektakel vom Palazzo Pannocchieschi d’Elci, einem Adelspalast mit Blick auf die Piazza del Campo. Medienberichten zufolge soll Madonna im Anschluss an das Rennen in einem Fünf-Sterne-Hotel im historischen Zentrum der Stadt weitergefeiert haben. 

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Pop-Königin ihren Geburtstag in Italien verbracht. Damals war sie in Pompeji, der antiken Stadt bei Neapel, die im Jahr 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurde und heute eine der bedeutendsten archäologischen Stätten der Welt ist. (dpa)

