Mads Mikkelsen über sein liebstes deutsches Wort

Für den Dänen Mads Mikkelsen ist Deutsch eine schwierige Sprache: Aber er hat ein wunderschönes Lieblinsgwort, verriet der Schauspieler bei den Filmfestspielen von Venedig.

Venedig.

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen spricht in Filmen ab und zu Deutsch - und verrät sein Lieblingswort in der Sprache. Es sei der Ausdruck "bekloppt", sagte der 57-Jährige auf eine entsprechende Frage der Deutschen Presse-Agentur in Venedig. "Ich liebe dieses Wort, es ist so kindisch und lustig."