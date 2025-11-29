Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Mädchen ist in Bremen aus einem Fenster gestürzt und den Verletzungen erlegen.
Bild: Kai Moorschlatt/dpa
Ein Mädchen ist in Bremen aus einem Fenster gestürzt und den Verletzungen erlegen.
Ein Mädchen ist in Bremen aus einem Fenster gestürzt und den Verletzungen erlegen. Bild: Kai Moorschlatt/dpa
Panorama
Mädchen stürzt in Bremen aus Fenster und stirbt
In Bremen-Huchting fällt ein neunjähriges Kind aus dem Fenster und verletzt sich tödlich. Die Polizei geht derzeit nicht von Fremdverschulden aus.

Bremen.

Ein neunjähriges Mädchen ist nach Polizeiinformation in Bremen aus einem Fenster gestürzt und den Verletzungen erlegen. Derzeit deute nichts auf ein Fremdverschulden bei dem Vorfall im Stadtteil Huchting hin, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. 

Das Kind soll um kurz vor 9.00 Uhr aus dem Fenster einer Wohnung in den oberen Etagen eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses gefallen sein. Rettungskräfte hätten noch versucht, das Mädchen zu reanimieren. Ein Seelsorger habe die Familienmitglieder vor Ort betreut.

Die Polizei sperrte den Einsatzort ab und errichtete eine Sichtschutzwand. Um die genaue Ursache zu ermitteln, war auch die Kriminalpolizei vor Ort. (dpa)

