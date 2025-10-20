Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Flüge wurden umgeleitet. (Symbolbild)
Mehrere Flüge wurden umgeleitet. (Symbolbild) Bild: Clara Margais/dpa
Mehrere Flüge wurden umgeleitet. (Symbolbild)
Mehrere Flüge wurden umgeleitet. (Symbolbild) Bild: Clara Margais/dpa
Panorama
Mallorcas Flugverkehr nach Drohnensichtung wieder normal
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Drohne stoppt kurzzeitig den Flugbetrieb auf Mallorca. Auch ein deutscher Sänger war betroffen – sein Auftritt am Ballermann fand trotzdem statt.

Palma.

 Der Flugverkehr auf Mallorca läuft nach Angaben des Flughafens in Palma nach der Sichtung einer Drohne am Vorabend wieder normal. Zwar wurden im Internet einige Flüge mit mehr als einer Stunde Verspätung angezeigt, aber die hätten nichts mit dem Vorfall vom Sonntagabend zu tun, berichteten Inselmedien unter Berufung auf den Flughafen. Wer die Drohne in der Nähe des Flughafens fliegen ließ, war zunächst unbekannt. Die Polizei nahm den Medienberichten zufolge Ermittlungen auf.

Die Drohne war von mehreren Flugzeugbesatzungen gegen 19.00 Uhr in der Nähe der Landebahn gesichtet worden. Der Flugbetrieb wurde daraufhin für 35 Minuten aus Sicherheitsgründen ausgesetzt, wie das staatliche Unternehmen für Flugsicherung und Luftraummanagement in Spanien, Enaire, mitteilte. Mindestens acht ankommende Flüge mussten umgeleitet werden, berichtete die "Mallorca Zeitung".

Auch deutscher Party-Sänger betroffen

Betroffen war einem Bericht des "Mallorca Magazins" zufolge auch der deutsche Party-Sänger Jürgen Milski. Seine Maschine kreiste demnach einige Zeit über der Insel, bis sie wegen Kerosinmangels zum rund 120 Kilometer entfernten Flughafen der Nachbarinsel Menorca umgeleitet wurde.

Dort sei die Maschine aufgetankt worden und anschließend mit etwas mehr als einer Stunde Verspätung doch noch in Palma gelandet. Zu seinem Auftritt im Bierkönig an der Playa de Palma ab 23.00 Uhr habe es der 61-Jährige gerade noch rechtzeitig geschafft. "Und ich dachte, nach 650 Flügen nach Mallorca hätte ich wirklich schon alles erlebt", schrieb Milski auf Instagram.

In den vergangenen Wochen hatten Drohnensichtungen an mehreren großen europäischen Flughäfen zu erheblichen Störungen im Flugverkehr geführt. Immer wieder kam es zu Flugausfällen und großflächigen Sperrungen des Luftraums – betroffen waren unter anderem auch München und Frankfurt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
1 min.
Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm
Ein knappes Dutzend Flüge wurde umgeleitet. (Archivfoto)
Immer wieder sorgen Drohnen für Chaos an Europas Flughäfen. Nun traf es auch eine beliebte Urlaubsinsel.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
12.10.2025
2 min.
"Alice" setzt Teile von Ibiza und Mallorca unter Wasser
Auch Touristen bekamen das schlechte Wetter zu spüren.
Erst vor zwei Wochen bescherten Ausläufer des Ex-Hurrikans "Gabrielle" Ibiza und Mallorca Überschwemmungen. Nun sorgt das Sturmtief "Alice" für Probleme auf den Urlaubsinseln.
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
Mehr Artikel