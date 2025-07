Mallorcas Polizei warnt vor illegalen Strand-Drinks

So verlockend ein Cocktail an einem schönen Urlaubstag am Ballermann-Strand auch sein mag - bei den Produkten von illegalen Verkäufern droht mehr als nur ein Kater.

Palma. Die Polizei warnt Mallorca-Urlauber und auch die Bewohner der spanischen Ferieninsel eindringlich vor dem Konsum von illegalen Strand-Drinks. "Der Konsum von Cocktails wie Mojitos oder Sangria, die von illegalen Händlern am Strand der Playa de Palma verkauft werden, bedeutet ein großes gesundheitliches Risiko", heißt es in einer Mitteilung der "Policía Local".

Am 13. Juli beobachteten Beamte der Ortspolizei bei einem Sondereinsatz zum Beispiel einen Straßenverkäufer, der am Ballermann - nur circa zehn Straßen von den Kultlokalen Megapark und Bierkönig entfernt - Obst direkt auf dem Boden eines Parkplatzes schnitt. Laut der Mitteilung einfach auf einer Plastiktüte und "ohne jegliche hygienische Vorsichtsmaßnahmen".

Die Getränke stammten demnach aus einem Fünf-Liter-Kanister und seien vor Ort in Plastikbecher abgefüllt worden. "Diese Praxis stellt nicht nur einen Verstoß gegen das Verbot des Alkoholverkaufs im öffentlichen Raum ohne Lizenz dar - wofür der Verkäufer verwaltungsrechtlich angezeigt wurde -, sondern auch ein potenzielles Gesundheitsrisiko für die Verbraucher", heißt es. (dpa)