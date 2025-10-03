Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan.
Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan. Bild: Matthias Balk/dpa
Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan.
Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan. Bild: Matthias Balk/dpa
Panorama
Managerin von Laura Dahlmeier: "du fehlst!"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen im pakistanischen Gebirge. Jetzt gibt ihre Managerin Einblicke in die Zeit nach dem tödlichen Unglück.

München.

Zwei Monate nach dem Tod von Laura Dahlmeier hat sich ihre Managerin zu der herausfordernden Zeit geäußert. Die Wochen nach Dahlmeiers Tod seien für sie als Managerin, Vertraute und Trauernde eine Ausnahmesituation gewesen, schrieb Sophie Schröder auf der Plattform "LinkedIn". Sie bedankte sich bei Dahlmeier für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren: "Wir waren ein starkes Team - du fehlst".

Es sei in den Wochen nach dem tödlichen Unglück herausfordernd gewesen, der enormen Medienlawine und öffentlichen Anteilnahme professionell entgegenzutreten. Schröder beschreibt, in "Lauras Sinne" gehandelt zu haben, um notwendige Informationen preiszugeben und gleichzeitig die Privatsphäre der Sportlerin zu wahren. Für die Managerin stellen sich jetzt Fragen nach dem Umgang mit produzierten Kampagnen und geplanten Events: "Das schmerzt emotional und als selbstständige Unternehmerin."

Die 31-jährige Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen in pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben gekommen. Die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5.700 Metern von Steinschlag getroffen wurde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
23.09.2025
2 min.
RTL schneidet Szene mit Laura Dahlmeier aus Fernsehshow
Biathletin Laura Dahlmeier.
Wenige Monate vor ihrem Tod hat sich Laura Dahlmeier in einer Unterhaltungssendung mit Prominenten gemessen. Nach ihrem Tod beim Bergsteigen hat RTL die Szene jetzt aus Pietät entfernt.
15.09.2025
2 min.
Team entscheidet sich gegen Bergung von Dahlmeiers Leiche
Dahlmeier war beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben gekommen.
Ein Team prüfte die Lage am Laila Peak und hat sich doch gegen die Bergung von Laura Dahlmeiers Leichnam entschieden. Ob eine spätere Bergung möglich ist, ist unklar.
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Mehr Artikel