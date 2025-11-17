Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In den ersten Regionen klopft zum Beginn der Woche der Winter mit Schneefällen an (Archivbild). Bild: Matthias Bein/dpa
In den ersten Regionen klopft zum Beginn der Woche der Winter mit Schneefällen an (Archivbild). Bild: Matthias Bein/dpa
Panorama
Mancherorts wird's weiß - Temperaturen sinken
Zum Start in die neue Woche wird es in Deutschland kühler. Vereinzelt fällt schon etwas Schnee.

Offenbach.

Nach zuletzt milden Temperaturen wird es in Deutschland zum Start in die neue Woche kühler - mancherorts könnte es sogar kurz weiß werden. "Wir erwarten deutschlandweit überwiegend einstellige Temperaturen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In einigen Regionen soll es schneien. 

In den Mittelgebirgen wie dem Erzgebirge oder dem Oberharz wird etwa fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Auch an den Gipfeln des Rothaargebirges im Sauerland könnte es schneien. In den höheren Alpenregionen soll es laut DWD es bereits zu stärkeren Schneefällen von bis zu 20 Zentimetern Neuschnee kommen. Von Dauer ist das Weiß aber wohl nicht: Höchstens im höheren Bergland könnte der Schnee ein bisschen liegen bleiben.

An der Küste wird es hingegen stürmisch. Im Tagesverlauf werden an der stark bewölkten Nordseeküste kräftige Schauer und Gewitter erwartet. Auch an der Ostsee soll es Sturmböen geben. (dpa)

16.11.2025
2 min.
Nasskaltes Wetter zum Wochenstart und Schnee in den Alpen
Es wird nasskalt. (Symbolbild)
Endlich etwas Schnee! Aber die nassen Flocken bleiben nicht liegen, kündigte der Wetterdienst an. Nur im Allgäu muss bereits mit zunehmend winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden.
10.11.2025
3 min.
Milde Wetterlage in Sicht - Bis zu 20 Grad am Donnerstag
Im Laufe der Woche sind mancherorts Temperaturen bis 20 Grad möglich
Frühlingshafte Temperaturen im November: Am Donnerstag erreichen die milden Werte ihren Höhepunkt. Doch wie sind die Aussichten für den Karnevalsstart am Dienstag?
08:00 Uhr
2 min.
Feldsalat nicht unter fließendem Wasser abspülen
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen.
Wer es beim Essen regional mag, kommt im Winter nicht am Feldsalat vorbei. Je nach Gegend kennt man ihn auch als Rapunzel, Nüssli, Mausohr, Acker- oder Vogerlsalat. Tipps für die Zubereitung.
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Augenzeugen filmten den Absturz.
Am Sonntagabend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
07:55 Uhr
4 min.
Tom Cruise und Dolly Parton mit Ehren-Oscars gekürt
Tom Cruise freut sich über seine erste Oscar-Trophäe.
Viermal war Tom Cruise für einen Oscar nominiert, aber immer ging er leer aus. Nun kann sich der Star über einen Ehren-Oscar freuen. Viele Stars kamen zu den Governors Awards, nur eine Ikone fehlte.
