Mann attackiert Fahrgäste in ICE - mehrere Verletzte

In einem ICE greift ein Mann plötzlich mehrere Fahrgäste an - wohl mit einem Hammer. Wenig später läuft ein großer Rettungseinsatz.

Straßkirchen.

Etwa 500 Menschen sind in einem ICE in Niederbayern von Hamburg in Richtung Wien unterwegs, als plötzlich ein Mann mit einem Hammer Mitreisende in einem Abteil angreift. Vier Fahrgäste werden leicht verletzt, die schwersten Verletzungen trägt laut Polizei der mutmaßliche Angreifer selbst davon. Mitreisende reagieren geistesgegenwärtig: Als Polizisten den Verdächtigen festnehmen, haben ihn Passagiere schon überwältigt.