Mann durch Polizeischuss bei Köln schwer verletzt

Rommerskirchen.

Die Polizei hat bei einem Einsatz in Rommerskirchen bei Köln auf einen 41-jährigen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Die Beamten wurden am Sonntagabend wegen Streitigkeiten zwischen dem Mann und seiner Partnerin gerufen, wie eine Polizeisprecherin in Neuss am Morgen sagt. Als die Polizisten eintrafen, sei der 41-Jährige auf sie zugekommen, woraufhin auf ihn geschossen worden sei. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.