Mann durch umfallende Palme beim Filmfest Cannes verletzt

Bei starkem Wind wird ein Mann in der Nähe der Filmfestspiele in Cannes schwer verletzt – durch eine der vielen Palmen an der dortigen Strandpromenade.

Cannes. Ein Mann ist französischen Medienberichten zufolge durch eine umfallende Palme am Rande der Filmfestspiele Cannes schwer verletzt worden. Die Palme sei direkt an der "Croisette" - der berühmten Strandpromenade der südfranzösischen Stadt - wegen starken Windes umgestürzt, berichtete der lokale Nachrichtensender "BFM Nice".

Der 30-jährige Verletzte sei ins Krankenhaus gekommen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, schrieb "BFM Nice" unter Berufung auf die Feuerwehr und Rettungskräfte. Die Polizei sperrte den Unfallort am Rande des Getümmels der Filmfestspiele ab.

Die Regionalzeitung "Nice-Matin" schrieb, dass es sich bei dem Verletzten um einen Festivalbesucher handle. (dpa)