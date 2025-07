Mann im Emsland lebensgefährlich verletzt - Polizeieinsatz

In Geeste im Emsland wird an einem Supermarkt ein Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ist mit vielen Kräften im Einsatz.

Geeste.

Bei einem Angriff in der Nähe eines Supermarktes in Geeste im niedersächsischen Emsland ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein weiterer Mann, der mutmaßliche Angreifer, sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Nach ihm war nach der Tat gesucht worden. Er wurde in Tatortnähe von Beamten gestellt. Es bestehe keine Gefahr für weitere Menschen. Aktuell laufe ein größerer Polizeieinsatz, sagte der Polizeisprecher. Hintergrund sei ein "schweres Gewaltdelikt".