Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Noch fehlt von dem Täter jede Spur. (Symbolbild)
Noch fehlt von dem Täter jede Spur. (Symbolbild) Bild: Lino Mirgeler/dpa
Noch fehlt von dem Täter jede Spur. (Symbolbild)
Noch fehlt von dem Täter jede Spur. (Symbolbild) Bild: Lino Mirgeler/dpa
Panorama
Mann in Ludwigshafen erschossen - Suche nach Täter läuft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht fallen Schüsse, ein 26-Jähriger stirbt. Nun wird nach dem Täter gefahndet, viele Fragen sind noch offen.

Ludwigshafen.

In der Nacht auf Samstag ist ein Mann in Ludwigshafen erschossen worden. Die Polizei in Ludwigshafen sprach von mehreren Schüssen im Stadtteil Maudach. Die Leiche des 26-Jährigen wurde demnach auf einer Straße gefunden. 

Die Polizei nahm zunächst einen 23-Jährigen in Obhut. Dieser sei auf einer Polizeidienststelle befragt worden, es habe sich aber kein Tatverdacht erhärtet. Die Suche nach dem Täter läuft laut Polizei auf Hochtouren.

Die genauen Umstände und Hintergrund der Tat waren zunächst noch nicht bekannt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Die Tat soll sich gegen ein Uhr ereignet haben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
2 min.
Mann schoss auf Familie in Wien - nun auch Tochter gestorben
Der mutmaßliche Schütze hatte die Waffe illegal erworben. (Archivbild)
Nach Schüssen in Wien sind drei Menschen tot. Das mutmaßliche Motiv: Eifersucht und Trennung.
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
18.09.2025
3 min.
Drei Polizisten in USA durch Schüsse getötet
Polizei und Rettungskräfte sind nach den tödlichen Schüssen auf drei Polizisten im Einsatz.
Waffengewalt ist in den USA blutiger Alltag. Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten Aktivisten Kirk ist die Stimmung aber besonders angespannt. Nun sorgt ein extremer Fall für Aufmerksamkeit.
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel