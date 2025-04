Mann nach Bericht über Haiangriff vor Küste Israels vermisst

In Israel sind Haiangriffe äußerst selten. Nach einem Notruf suchen Einsatzkräfte im Meer nach einem Mann. Er soll zuvor von einem Hai gebissen worden sein.

Tel Aviv.

Ein Mann soll in Israel laut Sanitätern und Polizei von einem Hai angegriffen worden sein. Der Mann werde vor der Mittelmeerküste gesucht, sei aber bislang nicht gefunden worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Am Nachmittag sei ein Notruf eingegangen, wonach ein Mann von einem Hai gebissen wurde. Einsatzkräfte suchen laut Polizeiangaben seitdem das Meer ab. Haiangriffe sind in Israel äußerst selten.