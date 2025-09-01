Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Diese heiß begehrte Sonnenkappe sorgt jetzt auch in Polen für viel Wirbel und Kritik an einem Geschäftsmann. (Archivbild)
Diese heiß begehrte Sonnenkappe sorgt jetzt auch in Polen für viel Wirbel und Kritik an einem Geschäftsmann. (Archivbild)
Mann schnappt jungem Tennis-Fan Kappe seines Idols weg
Bei den US-Open greift sich ein Unbekannter die Kappe von Polens Tennisspieler Majchrzak, die dieser gerade einem jungen Fan hinhält. Doch dank des Internets klärt sich der Fall auf.

New York.

Ein Video, das zeigt, wie ein Mann bei den US-Open einem jungen Tennis-Fan die Kappe seines Idols vor der Nase wegschnappt, hat über das Wochenende für Millionen Klicks im Internet gesorgt. Inzwischen hat der polnische Tennisspieler Kamil Majchrzak den Jungen wiedergetroffen – und ihm eine andere Mütze geschenkt, wie der US-Sender CNN berichtete. Über den Unbekannten heißt es im Netz inzwischen, er sei ein polnischer Unternehmer.

Bizarrer Moment im Video

In dem Videomitschnitt ist zu sehen, wie der Spieler nach seinem Match gegen Karen Chatschanow (Donnerstag) dem Jungen in den Zuschauerreihen seine während des Spiels getragene Kappe hinhält. Doch ein neben dem Kind stehender Mann schnappt ihm die Kappe mit einer schnellen Bewegung weg – der Junge protestiert entsetzt. Der mit anderen Fans beschäftigte Majchrzak schien dem Video zufolge davon nichts mitzubekommen.

Später aber startete der Spieler laut Medienberichten eine Suche nach dem Kind im Netz. In seiner Instagram-Story schrieb er demnach: "Hey Leute, könnt ihr mir helfen, den Jungen von meinem Match zu finden?" Es hat geklappt – und sei beeindruckt von der vom Aufruf im Internet. "Wir haben ihn gefunden! Alles gut jetzt", zitierte CNN aus seinem Post.

Eine neue Kappe und viel mehr

Am Samstag habe Majchrzak seinen Fan dann wieder getroffen, schrieb CNN weiter. Der Tennisspieler überreichte demnach dem Jungen eine Geschenktüte mit US-Open-Logo, darunter eine weitere Kappe, und posierte mit ihm für Fotos. Die Begegnung postete er am Samstag in seinen Instagram-Storys. "Heute nach dem Aufwärmen hatte ich ein nettes Treffen", schrieb Majchrzak. Gemeinsam hätten sie für ein Foto gepostet, so CNN weiter.

Aufregung um Kappen-Diebstahl in Polen groß

Dem Mann aus dem Video, einem polnischen Geschäftsmann, gehöre in Polen eine Firma, die sich als ein Marktführer für Pflastersteine und Betonfertigteile sieht. Auf der Website des polnischen Tennisverbands PZT ist das Unternehmen als wichtiger Sponsor aufgeführt.

Doch um den Ruf seiner Firma muss der Mann ernsthaft fürchten, denn die Aufregung über die weggeschnappte Kappe ist auch in der Heimat groß: Das Bewertungsportal Trustpilot musste die Kommentarfunktion unter dem Firmeneintrag zeitweise schließen. Auf dem polnischen Jobportal Gowork sammelten sich zudem mehr als 14.000 zumeist negative Meinungen.

Der Mützendieb bittet um Entschuldigung

Nachdem in sozialen Netzwerken erst mehrere gefälschte Äußerungen, die angeblich vom Mützendieb stammten, die Unruhe verschärften, meldete er sich nun auf dem Instagram-Konto seiner Firma zu Wort. "Ich habe einen schweren Fehler gemacht", schrieb er. In der Freude über Majchrzaks Sieg sei er davon ausgegangen, dass dieser ihm die Kappe überreichen wollte – für seine Söhne, die vorher um Autogramme gebeten hatten.

"Jetzt weiß ich, dass ich etwas gemacht habe, das aussah, als nähme ich bewusst einem Kind sein Souvenir weg." Der Unternehmer bat den Jungen, dessen Familie sowie alle Fans um Entschuldigung. Die Mütze habe er dem Jungen in New York zukommen lassen. (dpa)

