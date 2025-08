Mann stürzt bei Oasis-Konzert in London und stirbt

Die Britpopband Oasis spielt im Zuge ihrer Reunion-Tour mehrere Konzerte in London. Bei einem Auftritt kommt es am Wochenende zu einem tragischen Vorfall, die Band zeigt sich schockiert.

London. Bei einem Konzert der Britpopband Oasis im Londoner Wembley-Stadion ist ein Mann gestorben. Er sei am Samstagabend im Stadion gestürzt und noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Metropolitan Police nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Der Mann war demnach etwa 40 Jahre alt.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei das Stadion gut besucht gewesen, viele Konzertbesucher hätten den Vorfall daher wahrscheinlich mitbekommen. Zeugen beobachteten britischen Medienberichten zufolge, wie der Mann von einem der oberen Ränge stürzte.

Die Band sprach den Angehörigen des Mannes ihr "aufrichtiges Beileid" aus, man sei "schockiert und traurig", teilte Oasis in einem Statement laut BBC mit.

Konzert am Sonntagabend findet statt

Ein für Sonntagabend geplantes weiteres Konzert der Band im Wembley-Stadion solle wie geplant stattfinden, teilte ein Sprecher des Stadions laut PA mit. "Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, die bereits informiert wurde und nun von speziell geschulten Polizeibeamten betreut wird."

Die Britpopband Oasis rund um die Brüder Liam und Noel Gallagher steht seit wenigen Wochen im Zuge ihrer Reunion-Tournee auf den britischen Bühnen. In den kommenden Monaten planen Oasis weitere Auftritte in ihrer Heimat Großbritannien sowie etwa in Kanada, den USA und Argentinien. (dpa)