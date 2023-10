Mann vor Shishabar in Hamburg erschossen - Festnahmen

Schüsse im Nordosten Hamburgs: Vor einer Shishabar stirbt ein Mann an Schussverletzungen. Die Polizei nimmt wenig später mehrere Personen vorläufig fest. Die Hintergründe der Tat bleiben zunächst unklar.

Hamburg.

Nach Schüssen vor einer Shishabar in Hamburg mit einem Toten sind mehrere Personen am späten Sonntagabend vorläufig festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Beamten stellten sie in der Nähe des Tatorts.