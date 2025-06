Mariah Carey ist zurück - Neuer Song veröffentlicht

"Type Dangerous" heißt der neue Song der Pop-Ikone. Ihr wohl bekanntester Hit ist der Weihnachtsklassiker "All I Want For Christmas Is You".

Berlin. Mariah Carey ist zurück mit neuer Musik. Heute erscheint ihre Single "Type Dangerous" - die erste seit sieben Jahren. Zuletzt brachte die US-Amerikanerin 2018 das Album "Caution" heraus. In der Zwischenzeit veröffentlichte sie Jubiläumsausgaben älterer Hits.

Jetzt gibt es nicht nur eine neue Single - es folgt auch ein 16. Studioalbum! Auf Instagram postete die Sängerin einen Clip mit einem Teaser des neuen Songs. Sie sitzt im Auto und spielt eine Datei mit dem Titel "MC16". Das Nummernschild des Autos lautet ebenfalls "MC 16". Möglicherweise ein Hinweis auf den Titel des neuen Albums.

Der Musikstil der Sängerin bewegt sich zwischen R&B, Hip-Hop und Pop. Auch "Type Dangerous" lässt sich so beschreiben. Dort sampelt Carey den Hip-Hop-Song "Eric B. Is President" von 1987.

Die 56 Jahre alte Künstlerin ist für ihre breite Stimmspanne bekannt und hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, darunter fünf Grammy Awards. Außerdem hat sie über 200 Millionen Tonträger verkauft, landete 19 Nummer-eins-Hits und auch die Streamingwelt hat sie mit über 27,5 Milliarden Streams erobert. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten R&B-Künstlerinnen der Musikgeschichte. 2020 hat Mariah Carey ihre Memoiren "The Meaning of Mariah Carey" veröffentlicht. (dpa)