Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Sängerin Marianne Rosenberg.
Die Sängerin Marianne Rosenberg. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Sängerin Marianne Rosenberg.
Die Sängerin Marianne Rosenberg. Bild: Britta Pedersen/dpa
Panorama
Marianne Rosenberg: "Mein Name stand nie an meiner Tür"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihr Song "Er gehört zu mir" ist heute noch ein Ohrwurm. 50 Jahre nach Veröffentlichung ihres Hits sagt die Sängerin: So ganz stimmt der Refrain nicht.

Berlin.

Sängerin Marianne Rosenberg (70) hat offenbart, dass ihr Name trotz der berühmten Liedzeile "Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür" nie wirklich an ihrer Tür stand. "Ja, es stimmt. Mein Name stand nie an meiner Tür", sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Bei aller Freude bei der Teilnahme am öffentlichen Leben gibt es doch Orte, die ich nicht mit allen teilen will. Zum Beispiel mein Zuhause."

2025 wird der Hit "Er gehört zu mir" 50 Jahre alt. "Der Song bedeutet mir sehr viel, weil ich weiß, wie viele Menschen damit wichtige Erinnerungen und Gefühle verbinden – sei es eine Heirat, ein Coming-out oder einfach nur eine durch getanzte Nacht", sagte die Sängerin.

Clubtour im November

Rosenberg geht im November auf Clubtour durch Deutschland. Von Dresden (4.) geht es zum Beispiel über Stuttgart (7.), Mannheim (11.) und Köln (14.) nach Berlin (18.). Danach gibt es zwei Konzerte mit Band (21./22.).

Rückblickend hätte sie sich als junge Künstlerin das Wissen gewünscht, dass Älterwerden auch positive Seiten habe, sagte die Sängerin. "Ja, man verliert sicher etwas Spontanität. Aber man gewinnt an Erfahrungen und Bewusstsein, auch an Selbstbewusstsein." In den späten 1970er Jahren habe sie an ihrem Platz im Musikbusiness gezweifelt. "Ich war herausgewachsen aus der von der Industrie festgelegten Schablone."

"Ich wusste nicht mehr, wer ich war"

Sie habe nach neuen Wegen, nach Unabhängigkeit von Klischees und äußerer Steuerung gesucht. Unterstützung fand sie bei Freunden und Kollegen wie Rio Reiser oder Marianne Enzensberger. Doch vor allem habe sie sich selbst geholfen. "Das brauchte Mut. Mut, eigene Entscheidungen durchzusetzen. Mut zum Scheitern. Mut zum Misserfolg. Mut, die zu sein, die ich glaubte, zu sein – denn ich wusste nicht mehr, wer ich war", sagte Rosenberg.

Man habe ein Produkt aus ihr gemacht, "darunter litt die Seele". Den Glauben an die Kraft der Musik habe sie jedoch nie verloren. "Auch meine Klassiker sind wunderschöne Songs, die ich neben meinen neuen Hits heute wieder sehr gerne singe." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
14.09.2025
4 min.
Marianne Rosenberg beschließt erneute Rekordsaison im Naturtheater Bad Elster: 32.000 Besucher
Marianne Rosenberg begeisterte ihr Publikum im Naturtheater Bad Elster.
Marianne Rosenberg spielte am Samstagabend vor fast ausverkauften Rängen im Naturtheater Bad Elster ein umjubeltes Konzert. Es war der Abschluss der dritten Rekordsaison in Folge.
Christian Schubert
17.10.2025
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
Mehr Artikel