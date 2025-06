Massenschlägerei mit 100 Beteiligten - 7 Verletzte

Eine Massenschlägerei zwischen zwei Großfamilien sorgt in Heiligenhaus für einen Großeinsatz der Polizei. Sieben Menschen werden verletzt. Was war der Anlass?

Heiligenhaus.

Bei einer Massenschlägerei mit bis zu 100 beteiligten Menschen in Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntagabend sieben Menschen verletzt worden. Zuvor sei ein Streit zwischen zwei Großfamilien ausgebrochen, der schließlich eskalierte, teilte die Polizei Mettmann mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.